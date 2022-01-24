تغذية طلاب المدارس بمناسبة العودة الحضوري

بيروت - نادين محمد -

مع تحويل آلية الدراسة وعودة الطلاب الى المدارس حضوريا من المهم ان نوفر للطلاب طعاما يحتوي على عناصر غذائية كاملة لتمدهم بالطاقة الذهنية والجسدية ولتقوية مناعتهم خلال اليوم الدراسي. خاصة وأن الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدرسة يعادل 50 % من وقتهم خلال النهار.



التقت "الجميلة" باختصاصية التغذية العلاجية في عيادات الهجن بجده فرع البساتين، الدكتورة نرمين الحمدان وقدمت النصائح التالية.

أخصائية التغذية العلاجية نرمين الحمدان



تعتبر التغذية السليمة من أهم الأمور التي تؤثر على صحة وعملية النمو والتطور لدى الأطفال اضافة لكونها عامل أساسي لدعم القدرة على التركيز وعدا عن اهمية تغذية الطفل بشكل صحي لتطور جسمه ونموه، بإمكان التغذية السليمة ان تساهم بشكل ملحوظ في وقاية الجسم من التقاط الفيروسات واعانته على تجاوز فصل الشتاء بسلام.



• نصائح وتوجيهات لطلاب المدارس:



- توجيه الطلاب والطالبات على المحافظة على أوزانهم الصحية ومراجعة اختصاصيي التغذية في حالة وجود زيادة في الوزن.

- أهمية تناول وجبة الإفطار الصحية في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة حتى ولو كانت بكميات قليلة لأنها تعتبر من أهم الوجبات الغذائية، فهي تعمل على زيادة نشاط الجسم وتعتبر محفزا لنشاط المخ الذى يساهم في زيادة التركيز والتفكير، ولابد أن تكون هذه الوجبة خفيفة وسهلة الهضم وتغطى احتياجاتهم من العناصر الغذائية الأساسية التي لها دور مهم في المحافظة على تركيز السكر في الدم، وتنشيط المخ، وتقوية الذاكرة والخلايا العصبية، ما يجعلهم اكثر إدراكا وفهماً وتحصيلا.



- ويمكن أن تشمل الوجبة كوبًا من الحليب قليل او خالي الدسم ، مع فاكهة او التمر مع ساندويتش خبز بر من الجبنة أو اللبنة قليلة الدسم، أو البيض او الفول والحمص كمصدر للبروتين.

- أهمية تناول وجبات الطعام بانتظام وإدخال السلطات والفواكه والحليب والالبان قليلة الدسم ضمن الوجبات.

- الامتناع عن تناول الأغذية الدسمة والمقلية والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة ذو الجودة المنخفضة كالنقانق واللانشون او المرتديلا وغيرها، الغنية بالأملاح والدهون الضارة المشبعة ؛والمشروبات الغازية، والعصائر المحلاة والحلويات.

-أهمية تنظيم الأوقات للدراسة، وتناول الوجبات الغذائية والمشاركة في التمارين الرياضية وعدم الجلوس لفترات طويله امام التلفاز والالعاب الإلكترونية.

- الإكثار من تناول السمك والتونة وزيت الزيتون والمكسرات كاللوز والجوز لاحتوائها على الأحماض الدهنية الأساسية وغير المشبعة، وأوميجا 3، وأوميجا 6، لأنها تحسن من وظائف الأغشية المحيطة بالخلايا المخية وتساعد على زيادة التركيز.

- كما يعتبر الحليب ومنتجاته من الأغذية الهامة للطالب، إذ توفر هذه المجموعة الغذائية نسبة كبيرة من البروتين وفيتامين" د " والكالسيوم الضروريان للنمو ولصحة العظام. يحتاج الطالب إلى ثلاث حصص يومية من الحليب ومنتجاته.



• مثال على وجبه إفطار صحية:

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- يجب الحرص على ان تحتوي وجبة "اللانش بوكس" على ساندويش صحي نوع الخبز يفضل المصنوع من القمح الكامل يحتوي على البيض او الجبنة او اللبنة والزعتر خضار (خس - فلفل رومي - طماطم -جزر ) مع الحرص على تناول الخضار والسلطات المتنوعة من ٥ الوان خلال اليوم لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن و مضادات الاكسدة، التي تزيد من قدرة جهاز المناعة على محاربة الامراض و تقي الجسم من العدوى.

- الفاكهة: احرصوا على تناول اولادكم 2-3 حبات فاكهه خلال اليوم، خاصةً الغنية منها بالفيتامين سي المسؤول عن تعزيز عمل جهاز المناعة مثل: الحمضيات التوت والكيوي.

- اخذ (حافظة ماء): والامتناع عن تناول مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية والعصائر المعلبة التي تؤدي للعديد من المشاكل الصحية من بينها السمنة، مرض السكري من النوع الثاني، أمراض القلب والشرايين، الكبد الدهني، وعدم انتظام في دقات القلب ومن المهم أن نتذكر الاكثار من شرب الماء خاصةً في فصل الشتاء لان الاطفال لا يشعرون بالعطش، ينصح باستهلاك ٨-١٠أكواب من الماء يوميًا.

وفي النهاية يجب الحرص على النوم المبكر ولفترات جيدة امر مهم للطلاب ويزيد من قدرتهم على الاستيقاظ في وقت مبكر ولتقوية المناعة.

