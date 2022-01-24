شكرا لقرائتكم خبر عن بالأشعة السينية.. صور صادمة تكشف حالة الرئة لمصابي كورونا غير الملقحين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر د. عمر أوان أخصائي الأشعة في ولاية ماريلاند الأمريكية، صورتين شعاعيتين للصدر لإظهار ما يراه في المرضى المصابين بفيروس كورونا غير الملقحين والمُلقحين.

وقال أوان، وهو نائب رئيس التعليم المساعد في قسم التشخيص والأشعة في كلية الطب بجامعة ماريلاند، وفقا لموقع WCVB: “هناك فرق كبير في صور الأشعة السينية للصدر التي نراها في المرضى الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، والذين لم يتم تطعيمهم”.

وفي التفاصيل، عرض أوان على الموقع صورا بالتصوير المقطعي المحوسب لمريض “كوفيد-19” وقع تطعيمه وصور تظهر تلف الرئة لشخص غير ملقح.

وقال معلقا على الصور، “يمكن أن نرى في الشخص الذي حصل على اللقاح، أن الكثير من الرئة سوداء، وهذا شيء جيد لأن الأسود يدل على الهواء”.

وأضاف : “أن عبء المرض أو عبء العدوى يكون أكثر وضوحا في الفرد غير المحصّن مقابل الشخص الملقح”، موضحا أن أعراض الشخص الذي حصل على التطعيم أكثر اعتدالا من أعراض الشخص غير الملقح.

وخلص أوان إلى أنه في كثير من الأحيان، يعاني من لم يقع تلقيحهم من ضيق شديد في التنفس. وقد يحتاجون إلى علاج بالأكسجين. وهناك اتجاه أكبر لديهم لدخول وحدة العناية المركزة”.