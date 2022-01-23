شكرا لقرائتكم خبر عن نظام أوميكرون الغذائي.. تناول هذه الأطعمة للتعافي من أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربطت دراسات عديدة شدة الإصابة بفيروس كورونا بمؤشر كتلة الجسم أو بوزن الجسم، وخلصت هذه الدراسات إلى أن مخاطر الضرر الناجم عن الفيروس لها روابط قوية مع الوزن الزائد للجسم والظروف الصحية ذات الصلة مثل مرض السكري من النوع الثانى وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك، لذا فإن النظام الغذائي الصحي ضرورى للوقاية والتعافي من عدوى كورونا الناتجة عن متغير أوميكرون، وفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth ".

نظام غذائي يحميك من متغير أوميكرون

إذا كنت ترغب في منع الإصابة بكورونا، يجب عليك استخدام الأقنعة والمطهرات، ولكن ، إذا كنت ترغب في منعه من التأثير على حياتك، فقم بإدارة وزن جسمك.

1. استهلك الكمية المناسبة من الدهون والسعرات

أحد المفاهيم الخاطئة هو أن جميع الدهون والسعرات الحرارية (الكوليسترول) ضارة، ولكن الحقيقة هي أن كبدك ينتج ما يقرب من 80٪ من الكوليسترول في جسمك، لذا يحتاج جسمك للكوليسترول لأداء العديد من الوظائف الحيوية بما في ذلك إنتاج الهرمونات التي تحافظ على الحياة مثل فيتامين د (اللازم لصحة العظام).

2. الدهون والكربوهيدرات الجيدة

ستزودك جميع مصادر الدهون والكربوهيدرات بالبروتينات الدهنية، لكن الأطعمة المصنعة أو الكربوهيدرات البيضاء مثل السكر المكرر والدقيق هي التي تجلب مستويات الكوليسترول الخطيرة وهو سبب تصلب الشرايين ويسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

3. إدارة مستويات الكوليسترول

تجنب تضمين الكربوهيدرات البسيطة المكررة في نظامك الغذائي مثل المشروبات السكرية ومنتجات الألبان المحلاة والحبوب المكررة وما إلى ذلك. قم بالتبديل إلى الكربوهيدرات المعقدة المليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة والبقول والبقوليات وما إلى ذلك واستهلك المنتجات الطبيعية لخفض الكوليسترول الضار فى جسمك.

4. مصادر جيدة للبروتين

استهلك 1 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن جسمك، إن تضمين الطعام الغني بالبروتين يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويساعدك على تناول سعرات حرارية أقل في اليوم، المواد الغذائية الطبيعية التي تعد مصادر جيدة للغاية للبروتين هي الحليب ، واللبن الرائب ، والحبوب الكاملة ، والمكسرات ، والمأكولات البحرية ، وما إلى ذلك ، قم بتضمينها في نظامك الغذائي اليومي بالكمية المناسبة ، وستكون قادرًا بشكل طبيعي على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

5. قل لا للوجبات السريعة

من الصعب للغاية رفض الأطعمة السريعة، ولكن الحقيقة وراء ذلك هي أن هذه الأطعمة السريعة تفتقر إلى العناصر الغذائية اللازمة لجسمك وتغريك على تناول المزيد والمزيد، وفي النهاية ، تأكل أكثر مما يريده جسمك ، والزيت المعالج والسكر الموجودان في تلك الأطعمة السريعة يضران بجسمك على المدى الطويل ، مما يؤدي أيضًا إلى السمنة.