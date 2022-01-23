هذه الطرق الـ5 معتمدة من الخبراء لتجنب مخاطر أمراض القلب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

يمكن الوقاية من معظم الأمراض المتعلقة بالقلب من خلال معالجة عوامل الخطر السلوكية مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة وقلة النشاط البدني واستهلاك الكحول.

ومن أجل تجنب المخاطر المرتبطة بأمراض القلب، يقترح الخبراء القيام بالإجراءات الوقائية التالية، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:

تناول الطعام باعتدال

الاعتدال في كل شيء هو مفتاح الصحة السليمة. ويوصي الأطباء بخفض استهلاك الزيت في الأطعمة، وتناول نصف لتر من الزيت الغني بالدهون المشبعة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الكانولا أو زيت بذور الكتان شهريًا للبالغين، وتناول المزيد من الخضروات والمكسرات والبروتين والألياف. ويُنصح بشدة بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

40 دقيقة من التمارين اليومية

ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية لـ 40 دقيقة، 5 مرات في الأسبوع، تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 30٪. تساعد التمارين الرياضية في إنقاص الوزن وتحسين ضغط الدم والسكريات في الدم ومستويات الكوليسترول وكذلك تحسين الحياة الجنسية.

الإقلاع عن التدخين وشرب الكحول

وفقًا للبيانات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن غالبية أمراض القلب ناتجة عن التدخين والكحول، اللذان يزيدان من خطر الموت القلبي المفاجئ بحوالي 50٪ مقارنة بغير المدخنين. كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وفشل القلب.

النوم والاسترخاء جيدًا

يؤكد الخبراء على ضرورة النوم الجيد، الذي يمكن أن يعزز الصحة العقلية والقلب. يجب أن ينام المرء لمدة 7-8 ساعات على الأقل يوميًا.

كما يؤكد الخبراء على ضرورة الشعور بالسعادة والضحك، الذي يطلق الإندروفين، والذي يساعد بدوره على خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

فحوصات منتظمة

يجب إجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم، والوزن، وتعداد الدم الكامل، ومستويات الكوليسترول، واختبارات وظائف الكلى والكبد والغدة الدرقية جنبًا إلى جنب مع مستويات الجلوكوز في الدم، وتخطيط القلب بانتظام.