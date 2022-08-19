الجيش اللبنانى يضبط معدات لتصنيع المخدرات فى بعلبك

وأوضح أن المضبوطات تم تسليمها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق.

وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة، على المنصة الرسمية صيرفة وفي السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، فيما ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه لليوم الثالث على التوالي، بينما تم تثبيت سعر المازوت والغاز بعد زيادتين متتاليتين أمس وأمس الأول.

وسجل سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية اليوم زيادة بقيمة 200 ليرة للدولار الواحد ليصبح 26700 ليرة للدولار مقابل 26500 ليرة أمس و26300 ليرة في مستهل تعاملات الأسبوع أمس الأول – لوجود عطلة رسمية يوم الاثنين الماضى بمناسبة عيد السيدة مريم - ليستمر تسجيل مستوى غير مسبوق في سعر الصرف على المنصة الرسمية.



وفي السوق غير الرسمية، قفز سعر الصرف قرابة 900 ليرة في يوم واحد ليسجل 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار بعدما سجل متوسط أسعار أمس 32600 ليرة، فيما ناهز السعر في مستهل تعاملات الأسبوع 32 ألف ليرة لكل دولار. وبمكاتب الصرافة، يقل سعر الصرف عن السوق بقرابة 400 ليرة ليسجل 33100 ليرة للدولار.



ولليوم الثالث على التوالي، ارتفع سعر البنزين بمقدار 3 آلاف ليرة لبنانية في جدول أسعار المحروقات الصادر اليوم، وباتت سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 572000 ليرة وصفيحة البنزين 98 أوكتان 584000 ليرة. فيما تم تثبيت سعر صفيحة المازوت عند 663000 ليرة وقارورة الغاز عند 321000 ليرة. وكانت أسعار البنزين قد زادت بمقدار ألف ليرة للصفيحة.