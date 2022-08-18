شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواد غذائية تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول.. اعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد خبراء المركز الوطني للتثقيف الذاتي في مجال التغذية، 4 مواد غذائية، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

مواد غذائية تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول.. اعرفها



ويشير موقع Poradnikzdrowie.pl البولندي، إلى أنه وفقا للخبراء، يمكن أن تخفض التغيرات في النظام الغذائي مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 25 بالمئة. لذلك ينصحون بالحد من تناول اللحوم الدهنية والمنتجات النصف مصنعة والأجبان الدهنية. ومن الأفضل استبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية.



وينصح خبراء التغذية، بإضافة أربع مواد غذائية إلى النظام الغذائي، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول، أولها الشوفان الغني بالألياف الغذائية. والمادة الثانية هي البقوليات الغنية أيضا بالألياف الغذائية، كما أنها لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكنها تعطي شعورا سريعا بالشبع، ما يسمح بالتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة.

و يمكن مكافحة الكوليسترول بتناول المكسرات، حيث تكفي حصة واحدة من المكسرات في اليوم لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وينصح الخبراء بالإضافة إلى ذلك بتناول الأسماك الدهنية، التي تعتبر مصدرا أساسيا للأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تخفض مستوى الدهون الثلاثية وتؤثر إيجابيا في الأوعية الدموية، بلإضافة إلى ذلك هي بديل ممتاز للحوم.

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن مستوى السكر في الدم يمكن أن يرتفع حتى عند تناول أطعمة مرة، إذا كان مؤشر نسبة السكر فيها مرتفعا مثل الجعة.



وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أطعمة من الدقيق الأبيض المحتوية على السكر، يمكن أن تسبب زيادة حادة في مستوى السكر بالدم. كما أن الأطعمة المرة مثل الجعة يمكن أن تسبب نفس الشيء.



وتقول، "جميع المشروبات الغازية المحلاة، التي تهيج الغشاء المخاطي، تساعد على تسريع امتصاص السكر. كما يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم عند تناول الحلويات والمواد المصنوعة من الدقيق الأبيض. وقد تكون هذه المواد مرة المذاق، ولكن مؤشر نسبة السكر فيها مرتفع مثل الجعة. ويرتفع مستوى السكر بصورة حادة عند تناول أطعمة من الدقيق الأبيض مع السكر".

ووفقا لها، من الأفضل تناول أطعمة لا تساعد على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتقول، "غالبا ما تكون هذه الأطعمة غير محلاة، مثل الخضروات الورقية والخضار، حتى أنها قادرة على امتصاص السكر الموجود في الدم وتعويض مستواه".

وتشير، إلى أن العوامل الأخرى التي تساعد على تطور مرض السكري وحالة ما قبل السكري، هي مقاومة الأنسولين، الاستعداد الوراثي والإجهاد المزمن والوزن الزائد.

كشفت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية الروسية، كيف يؤثر تناول خل التفاح في الجسم.



وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن خل التفاح، هو مادة مخمرة، ويستخدم على نطاق واسع في الطبخ. فإذا استخدم بصورة صحيحة، يمكن بمساعدته التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وتطبيع مستوى ضغط الدم وتعقيم الجروح.



وتقول، "لخل التفاح الطبيعي، خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويستخدم ضد الفطريات أيضا، ويمكن استخدامه في تعقيم الجروح. وعند تناول خل التفاح، فإنه يعقم بعض الشيء الجهاز الهضمي ويكبح تكاثر البكتيريا الموجودة في الحلق وتجويف الفم والمعدة، ويحسن عمله".

وتقول، "يحتوي خل التفاح على نسبة عالية من الأحماض مثل أحماض الماليك والليمون واللاكتيك والنيكوتين. لذلك فهو مفيد لكبار السن الذين يعانون من الدوالي. لأنه يساعد على تخفيف كثافة الدم".

ووفقا لها، يساعد خل التفاح على تخفيض مستوى السكر والكوليسترول في الدم. ولكن بالنسبة لمرضى السكري الذين يتعاطون الأنسولين، عليهم تجنب تناول خل التفاح، لأنه يجعل الجسم حساسا للأنسولين.

وتضيف، يمكن استخدام خل التفاح كوسيلة لتخفيض الوزن، ولكن فقط بالاقتران مع تدابير أخرى.

وتقول، "يستخدم خل التفاح لتخفيض الوزن، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم. وينصح بتناول خل التفاح قبل 10-15 دقيقة من تناول طعام كربوهيدراتي، ما يساعد على هضم النشا بصورة مختلفة. ونتيجة لذلك تنخفض الشهية بعض الشيء، وهذا يلعب دورا مهما في عملية تخفيض الوزن ولكن لا يمكن القول بصورة قاطعة، إن خل التفاح يساعد على "حرق" الكيلوغرامات الزائدة. لأنه يمكن تخفيض الوزن عندما يتبع الشخص نظاما غذائيا متوازنا ويمارس نشاطا بدنيا متكافئا. وفي هذه الحالة يمكن أن يكون خل التفاح بمثابة دعم إضافي ومساعد".