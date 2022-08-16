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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعد النوبات القلبية واحدة من أخطر أشكال أمراض القلب، ويمكن في بعض الأحيان التنبؤ بها من خلال علامات يمكن أن تظهر في مختلف أماكن الجسم.

أحذر.. علامة يمكن ملاحظتها في الأذن قد تتنبأ بالنوبة القلبية

وتحدث نوبات القلب عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب فجأة، لكن الأعراض قد تتضمن الأذنين، وهي حالة تعرف باسم "علامة فرانك"، نسبة إلى الطبيب الأمريكي الذي لاحظها لأول مرة، الدكتور ساندر فرانك.

واكتشف الدكتور فرانك هذه الظاهرة لأول مرة عندما لاحظها في المرضى الذين يعانون من آلام في الصدر وانسداد في الشرايين التاجية.



وتُعرف "علامة فرانك" بأنها تجعد شحمة الأذن القطري، والذي يمتد إلى أسفل شحمة الأذن.

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا التجعد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، في حين أن "علامة فرانك" مرتبطة بأمراض القلب، فإنها لا تعني بالضرورة أن المصاب بها يعاني من مرض في القلب.

ونتيجة لذلك، لا توجد إجابة نهائية حول هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن إحدى النظريات تقول إن علامة فرانك مرتبطة بفقدان الإيلاستين والألياف المرنة. وهذه عملية تتلف الأوعية الدموية لدى المصابين بأمراض القلب التاجية.

وفي هذه الأثناء، تشير آخر الأنباء إلى أن العلماء على وشك علاج أمراض القلب الوراثية.

ويعتقد العلماء أنهم على بعد سنوات فقط من تطوير علاجات يمكن أن تعالج أشكالا من أمراض القلب الوراثية التي تعرض 260 ألف شخص لخطر الموت المفاجئ كل عام.

وفي انتظار ذلك، يمكن اعتماد بعض التوصيات لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وهناك ثلاث ركائز أساسية للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على الصحة العامة، والتي تتمثل في اتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة بانتظام وعادات نمط الحياة الإيجابية.

ويمكن أن تتحد هذه العوامل الثلاثة معا لمساعدة شخص ما في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.



حدد الدكتور رستم عثمانوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها للوقاية من هذه الأمراض.

ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية وخاصة احتشاء عضلة القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للموت المبكر في العالم. ولكن وفقا لنتائج الدراسات الأخيرة، يرتبط انخفاض معدل الوفيات بأمراض القلب بفعالية التدابير الوقائية التي تهدف إلى حجب تأثير أمراض القلب والأوعية الدموية أو التقليل منه.

ويضيف الأخصائي، تشمل الإجراءات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، قبل كل شيء اتباع نظام غذائي هيبو كوليسترول، الذي يتضمن تناول الأسماك ولحوم غير دهنية وتحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول- الديك الرومي والأرانب والإكثار من تناول الخضروات والفواكه والحبوب. واستخدام الزيوت النباتية في الطبخ- زيت عباد الشمس، وزيت الذرة وزيت الزيتون. وعموما يجب أن لا تزيد نسبة الدهون اليومية عن 30 بالمئة في السعرات الحرارية، والدهون المشبعة عن ثلث كمية الدهون المستهلكة في اليوم.

ويشير، إلى أنه من المهم عدم استهلاك أكثر من 5 غ من الملح في اليوم، والامتناع عن تناول المواد الغذائية المحتوية على ملح "مخفي" في تركيبها. ومقابل هذا يجب تناول مواد غذائية متنوعة تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم مثل الحنطة السوداء، والكوسا والأعشاب البحرية.

وينصح الأخصائي بضرورة الإقلاع عن التدخين والتخلي عن الكحول. كما على من يعاني من الوزن الزائد تخفيض وزنه، حيث أن مؤشر كتلة الوزن إلى حد 24.9 يعتبر طبيعيا، وإذا كان 25-29 فيشير إلى أن الشخص يعاني من السمنة. كما من الضروري مراقبة مستوى ارتفاع ضغط الدم ويعتبر ضغط الدم في حدود 120-130\80 ملم. عمود زئبق طبيعيا. ومن المهم جدا ممارسة النشاط البدني المعتدل يوميا.