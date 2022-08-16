شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان يبحث مع سفير السعودية بالخرطوم استقرار أوضاع البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السوداني المكلَّف علي الصادق علي مع سفير السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر، الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وأهمية التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية المطلة على البحر الأحمر لضمان أمن واستقرار النقل البحري وحماية البيئة ومنع التلوث.