شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس فلسطين يبحث مع شولتز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي قوله إن عباس سوف يستعرض مع المستشار الألماني أيضًا آخر التطورات السياسية والميدانية، بما فيها الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى سبل حماية حل الدولتين عبر مطالبة المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.



كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء الإثنين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتس.