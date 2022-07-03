مسئول يمنى يحذر من استغلال الحوثيين للهدنة لتعزيز حشودهم للقتال في مأرب وتعز

القاهرة - سامية سيد - حذر عضو مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، العميد الركن طارق صالح، من استغلال الحوثيين للهدنة لتعزيز حشودها من المقاتلين والسلاح والعتاد لجبهات القتال فى محافظتى مأرب وتعز، ومضاعفة عمليات تجنيد الأطفال، بالإضافة لإدارة الأنشطة التخريبية لاستهداف قيادات الدولة والقيادات الأمنية والعسكرية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق والتعاون مع الجماعات الإرهابية، لإرباك المرحلة وزعزعة الأمن والاستقرار فى المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال مناقشة صالح مع قيادة محور تعز، التطورات الأمنية والعسكرية فى ظل تصاعد الخروقات الحوثية، وتنصلها من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية.

وشدد صالح على أن تعنت الحوثيين واستمرار خروقاتها بمختلف أنواع الأسلحة، ورفضها الإيفاء بالتزاماتها برفع الحصار الغاشم عن محافظة تعز، لم يكن مفاجئا.. قائلا: "وهى من دأبت منذ نشأتها على الانقلاب على العهود والمواثيق، وانتهاج سياسية العقاب الجماعى بحق المدنيين، واتخاذ الملف الإنسانى مادة للتضليل والابتزاز والمساومة".

وأشاد بالدعم السخى الذى يقدمه الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة والشعب اليمنى فى مختلف المجالات.