شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يرسل فريقا من الإسناد الكيماوى لتطهير موقع تسرب غاز العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى، إرسال فريق من مجموعة الإسناد الكيماوى لتطهير موقع تسرب الغاز السام فى منطقة العقبة، الذى أسفر عن مقتل 11 شخصا وما يزيد على 251 أخرين.

وقد أغلقت القوات الأردنية، منطقة الحادث بميناء العقبة من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية، وجهزت مستشفى ميدانى فى العقبة لاستقبال الحالات.

من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة فيصل الشّبول، أنه تم إجلاء جميع من كان فى موقع حادث تسرب الغاز فى ميناء العقبة.