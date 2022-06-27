شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم ائتلاف "الوطنية" بالعراق يدعو للتعامل الفوري مع التصحر و نقص المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا زعيم ائتلاف "الوطنية" بالعراق إياد علاوي، الحكومة إلى التعامل الفوري والجدي مع ملف التصحر وقلة المياه.



وقال علاوي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، اليوم الأحد- إن "التصحر وقلة المياه يدقان ناقوس الخطر القاتل في العراق".



وأضاف: أنه "على الحكومة التعامل الفوري والجدي من خلال وضع خطط وحلول واقعية ومستعجلة والدخول في مفاوضات مباشرة وصريحة مع كردستان العراق ومع تركيا وإيران كدولتى منبع وبحضور الأمم المتحدة حول حصة العراق من المياه".