شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤدى مناسك العمرة خلال زيارته إلى السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، مناسك العمرة بمكة المكرمة، خلال زيارته إلى السعودية.

ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي صورا من هذه المناسك، قائلا: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يؤدي صباح اليوم، مناسك العمرة لبيت الله الحرام بمكة المكرمة".

وحسب وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.











