شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى: سنكون طرفا فاعلا فى مشروع تكامل و ازدهار أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أن بلاده ستكون طرفا فاعلا في مشروع تكامل وإزدهار أفريقيا، مناشدا جميع البلدان الأفريقية على العمل لجعل القارة أكثر "قوة وديناميكية" على الساحة الدولية.



وكتب لعمامرة - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلتها وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم أفريقيا الموافق يوم 25 مايو من كل عام- قائلًا :"فلنتشارك معا الاحتفال بانتصاراتنا في تحرير شعوب القارة ومشاركة الوعي الجماعي بالتحديات التي يجب مواجهتها في سبيل تحقيق أفريقيا متكاملة، مزدهرة، سلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية".



وأكد وزير الخارجية الجزائري أنه في الذكرى الـ60 لاستقلال القارة، ستكون بلاده دوما فخورة بانتمائها الأفريقي، أكثر من أي وقت مضى، وطرفا فاعلا في "هذا المشروع الكبير والحضاري".



وتحتفل الدول الأفريقية سنويا، في مثل هذا اليوم، بتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية الموافق يوم 25 مايو 1963، والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي.