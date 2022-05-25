باحثون: الضمور الشبكي يهدّد كبار السن بالعمى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن الضمور الشبكي المرتبط بالتقدم في العمر يعد من أكثر أمراض العيون انتشاراً لدى كبار السن فوق 50 عاماً.



وأوضحت الرابطة أن الضمور الشبكي المرتبط بالتقدم في العمر ينقسم إلى نوعين، الأول رطب والآخر جاف. وفي حالة الإصابة بالنوع الرطب، تنمو أوعية دموية مرضية في شبكية العين، وعادة ما تكون جدران هذه الأوعية الدموية غير محكمة وتسمح بتسريب السوائل والدم للخارج، مما يتسبب في ظهور ندبات تعمل على تدمير طبقة الأعصاب الحساسة في شبكية العين.

وعلى الجانب الآخر، يعتبر الضمور الشبكي الجاف هو عملية تحدث عادة على مدار السنوات. وفي تلك الأثناء يتسبب هذا المرض في فقدان الخلايا الحساسة للضوء الموجودة في شبكية العين، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حاسة البصر ببطء وعلى مر الزمن. ويعد الضمور الشبكي الجاف هو النوع الأكثر شيوعاً.

وتتمثل أعراض الضمور الشبكي المرتبط بالتقدم في العمر في اضطرابات الرؤية مثل ظهور الخطوط المستقيمة بشكل متموج أو متعرج على نحو مفاجيء. وينبغي استشارة طبيب العيون فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل تجنب فقدان البصر.