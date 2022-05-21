هل تعَلُم اللغة الإنجليزية ضرورة أم اختيار؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

الخليج 365

مرَّت قرابة المئة عام من المقولة الشهيرة لأحد الفلاسفة الحكماء النمساويين "إنّ تَكَلُّمنا لغةً اخرى غير لغتنا الًلية كفيلٌ بأن يجعلنا ندرك عالمًا آخر". واليوم أصبَحَ إدراك ذلك العالم الآخر الذي أشار إليه أمرًا لا غنى عنه ، فقد تغيرت تفاصيل الحياة ومتطلباتها بالدرجة التي تستلزم إتقان لغةٍ يتحدثها معظم سكان العالم ، وهنا لا يمكن إغفال ان اللغة الإنجليزية هي لغة واجبة التعلُّم بصفتها اللغة الرسمية لحوالي 360 مليون نسمة كما يتحدثها أكثر من مليار نسمة كلغة أجنبية ، مما يجعلها ثاني اكثر لغة منطوقة عبر العالم.



الإتقان يبدأ مبكرًا

إن تعَلُّم اللغات في مراحل سِنية مبكرة دائمًا ما يتميز بالسهولة و المرونة ، كما أنه القرار الأفضل عندما نختار تعليم الأطفال الإنجليزي. بناءًا على ذلك ، أصبَح من واجب الآباء نحو أطفالهم اتخاذ القرار بتعليمهم الإنجليزية بمجرد بلوغهم سن الرابعة ، كما أنه من واجبهم إختيار البرامج المناسبة و التي تحقق أفضل النتائج دون ادنى قدر من الضغط أو التوتر لأطفالهم.

مواصفات التعليم الإنجليزي الجيد

التعليم الجيد لديه برامج تناسب الأطفال من سن 4 إلى 12 سنة

إدارة الدروس التعليمية بواسطة أهل اللغة ممن لديهم خبرات تدريس كبيرة شرط أساس لأجل تعليم الأطفال الإنجليزي

التعليم في المنزل عبر الإنترنت يوفر الوقت والجهد والمال

إستخدام اللعب كطريقة مساعدة في التعليم

وجود برامج تفاعلية مُعَدَّة خصيصًا للأطفال

تخصيص فترة زمنية من كل درس مع مدرس خاص لكل طفل مُنفَرِدًا

التَدَرُّج في التعليم من البسيط إلى الاكثر تعقيدًا بأسلوب علمي لا يُشكل ضَغطًا على الأطفال الدارسين

نوڨاكيد

إننا بصدد الإشارة إلى مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية على الإنترنت للأطفال من سن 4 إلى 12 عامًا فقط ، حيث يتم إدارة الدروس بواسطة متحدثين أصليين للغة الإنجليزية ، ذوي خبرة في التدريس عبر الإنترنت.

كل مُعلم في فريق نوڨاكيد هو متخصص معتمد في تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL) ولديه خبرة في التدريس عبر الإنترنت ، حيث أن الانغماس في اللغة والتعلم من أهل اللغة هو أسرع طريقة للحصول على نتائج سريعة. إنها ممارسة رائعة ولها الكثير من الفوائد الإيجابية.

نوڨاكيد تستخدم اللعب كطريقة مساعدة في التعليم و البرامج التفاعلية المُعَدة خصيصًا للأطفال ، كما تتضمن برامجها التعليمية دروسًا لكل طفل منفردًا لمدة 25 دقيقة مع مُعلم خاص.

البرامج التعليمية في نوڨاكيد تتدرج من البسيط إلى المعقد ، حيث نبدأ ببساطة وبشكل تدريجي يصبح البرنامج أكثر تعقيدًا بأسلوب علمي. في الوقت نفسه ، يتم التحكم في العملية التعليمية ومراجعة المواد التعليمية وتحسينها بصفة مستمرة.

نوڨاكيد توفر التعليم من المنزل ، حيث يوفر الآباء الوقت والمال الذي يتم إنفاقه في الانتقال إلى المدارس والمعلمين غير المتصلين بالإنترنت. يدرس الأطفال في بيئة منزلية مريحة دون القلق من الإصابة بأي أمراض و بالتالي يصبح اختيارها هو الاختيار الأكثر أمنًا من الناحية الصحية والأكثر حكمةً من الناحية الاقتصادية والعملية.

برنامج نوڨاكيد مناسب لعُمر اطفالك ، حيث تم إنشاءه بواسطة متخصصين ذوي خبرة لغتهم الاولى هي الإنجليزية ، ويركز على الخصائص التعليمية والنفسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-12 عامًا.

نوڨاكيد ملتزمة بالمعيار الأوروبي للتعليم ، حيث يعتمد البرنامج على الإطار الأوروبي الموحد لمرجعية اللغات (CEFR).

نوڨاكيد هي الاختيار الذي لا يقبل المنافسة في مجال تعليم الاطفال الإنجليزي.