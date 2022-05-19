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نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمراجعة الشراكة وبحث التعاون العسكري بين البلدين، بتوجيهات من ولي العهد .

وقال خالد بن سلمان في تغريدة على "تويتر" أرفقها بصورة تجمعه بأوستن على هامش اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين والولايات المتحدة: "التقيت لويد أوستن بتوجيهات من سمو ولي العهد (محمد بن سلمان" لمراجعة الشراكة السعودية الأمريكية والتعاون العسكري الاستراتيجي المستمر بين البلدين الصديقين".

وأشار إلى أنه التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولين كال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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