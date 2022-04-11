فلكي يكشف عن سنة سيصوم فيها المسلمون رمضانين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الفلكي السعودي، الدكتور خالد الزعاق، أن "المسلمين في جميع أنحاء العالم سيصومون شهر رمضان المبارك مرتين خلال عام 2030".



وخلال مقطع فيديو نشره في "تويتر" لنشرته "تقويم"، قال خالد الزعاق: "يطوف شهر رمضان على الفصول الأربعة كل 32 عاماً مرة واحدة، بسبب أن السنة الهجرية أقل من الميلادية بـ11 يوما"، موضحا أنه "في هذه سنة (1443 هجري - 2022) سنصوم خلال فصل الربيع، وفي سنة 1449 هجري سنصوم في أوج الشتاء، وفي 1457 هجري سنصوم في أوج الخريف، وفي 1466 هجري سنصوم في أوج القيظ".

وأضاف الزعاق موضحا: "سنصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030..صيام رمضانين، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية، يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة..حدث في عامي 1965 و1997، وسيحدث 2030، وسيتكرر في 2063".

وتابع: "في سنة 1451 هجري يبدأ رمضان في 5 يناير 2030، وفي عام 1452 هجري يبدأ في 26 ديسمبر 2030..بمعنى أننا سنصوم 36 يوما عام 2030، منها 30 يوما تابعة للسنة 1451 هجري و6 أيام لـ1452جري وكلاهما في السنة الميلادية 2030".