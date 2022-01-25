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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بشرى لمحبي آيفون.. نقل محادثات واتساب من الأندرويد قريبا

الثلاثاء 25 يناير 2022

الخليج 365

يبدو أن أمنية مستخدمي آيفون بنقل محادثات الواتساب الخاصة بها من هاتفهم الأندرويد مباشرة لهاتف الآيفون والتي طال انتظارها ستتتحقق قريبا.



وذكر تقرير نشر مؤخرا من قبل موقع "وابيتا إنفو" أن تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" يعمل على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه ترحيل ‏محفوظات الدردشة من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون" دون الحاجة استخدام تطبيقات خارجية.‏

إصدار تجريبي

وتم اكتشاف هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من "واتساب"، الذي يحمل رقم (22.2.74) الخاص بهواتف "آيفون". ويشير التحديث التجريبي إلى ميزة قد تتيح نقل محادثات "واتساب" من "أندرويد" إلى "آيفون".

كما شارك موقع "وابيتا إنفو" بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة، والتي تبيّن أن "واتساب" سيطلب الإذن قبل بدء عملية نقل محفوظات الدردشة، بعد ذلك سيطلب من المستخدم إبقاء التطبيق مفتوحا وكذلك هاتفه أثناء ترحيل محادثاته.

وكان على الراغبين في نقل محادثات الواتساب من أجهزة الأندرويد إلى الآيفون القيام بعدة خطوات واستخدام تطبيقات مساعدة للقيام بهذا الأمر قبل إضافة هذه الميزة.

ترحيل الدردشة متاح لإندرويد

يشار إلى أن "واتساب" بدأ أولا في السماح لمستخدميه بترحيل سجل الدردشة الخاص بهم من "آيفون" إلى هواتف "سامسونج" في شهر سبتمبر/ أيلول 2021، ثم وسّع لاحقا عملية النقل ليشمل هاتف "جوجل بيكسل" وأجهزة "أندرويد 12" الأخرى.

ولم يحدد "واتساب" موعدا لطرح ميزة نقل المحادثات من "أندرويد" إلى "آيفون".

ميزة شبيهة بجوجل

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي جرى الإعلان عن أن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" يقترب من طرح ميزة شبيهة بتطبيق خرائط "جوجل".

وتساعد الميزة الجديدة مستخدمي "واتساب" في البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منهم من أجل سهولة الوصول إليها، مثل محلات الملابس والبقالة والمطاعم والفنادق.

وتتوافر الميزة في قائمة بحث منفصلة على تطبيق "واتساب" تحمل اسم "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي تضم أقساما مختلفة من الأنشطة التجارية، وعند اختيار المستخدم لأي منها، ستظهر أمامه المحلات التي تتبع لهذا القسم.

وليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو "واتساب" سيتمكنون من الطلب مباشرة من تلك المحلات أو المطاعم من خلال "واتساب".

وكان هناك ميزات جديدة مخفية لم ينتبه إليها مستخدموا تطبيق "واتساب"، أصبحت متاحة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على هواتف "أندرويد" و"آيفون".

وقام "واتساب" بإصدار دليل لثلاث ميزات جديدة، وتشمل مشاهدة معاينات للروابط داخل الدردشات والقدرة على تحرير الصور عبر كل من الهاتف و"واتساب" على الويب.

يذكر أن تطبيق "واتساب"قد بدأ بالسماح لعدد محدود من المستخدمين بالدفع بالعملات المشفرة في أمريكا، في خطوة تسمح للعملات المشفرة، بتوسع ضخم.