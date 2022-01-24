شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات الاجتماعية» توضح آلية صرف دعم «ساند» للعاطلين عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية صرف دعم ساند للعاطلين عن العمل.

جاء ذلك في رد من المؤسسة عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مواطن قال فيه: “متى يتم صرف ساند للعاطلين؟”.

وأجابت التأمينات الاجتماعية بقولها: “أهلاً بك إجراءات.. الطلب يمر بعدة مراحل حيث يتم العمل على اعتماد المعاملة أولاً ثم يتم تحويل مبلغ التعويض على رقم الحساب المسجل عند التقديم بداية كل شهر ميلادي”.

يذكر أن شروط استحقاق دعم ساند تشمل ما يلي:

1- عدم توفر مصدر دخل آخر لصاحب الطلب.

2- يكون صاحب الطلب مسجلاً في التأمين ضد التعطل عن العمل ويكون التسجيل قبل يوم 1 من شهر يناير 2020 والتأمين يظل ساريًا.

3- وفي المنشآت المتضررة يجب أن يصبح الحد الأقصى للعمال المصروف لهم التعويض هو نسبة سبعون بالمائه من العاملين بهذه المؤسسة.

4- لا بد من أن يكون الشخص مواطن سعودي الجنسية ويكون أيضا مقيماً داخل أراضي المملكة.

أما عن خطوات التسجيل في نظام ساند فتشمل ما يلي:

– نقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– تسجيل الدخول إلى الموقع مباشرة إذا كان لديك حساب مسبقا وذلك عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإن لم يتوفر حساب على الموقع يتم إنشاء حساب.

– بعد الدخول نختار الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات المنسدلة ثم نختار دعم التضرر من أزمة كورونا.

– ثم ادخال جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة الخاصة بصاحب الطلب والتي أصابها الضرر بسبب الإجراءات التي المتخذة من قبل حكومة المملكة للحد من انتشار الفيروس.

– بعد ذلك ننتقل إلى صفحة جديدة لندخل بها جميع البيانات التى تتعلق بالأشخاص التابعين لمؤسستك الذين يستحقون تلك الدعم ساند ثم ننقر لاختيار تقديم الطلب.

– يصل إلي الهاتف المسجل في الطلب رسالة نصية قم بإدخال الكود وتأكيد تقديم الطلب.

– سيتم فحص الطلب بواسطة الخبراء وإخبارك بقبول طلب الدعم أو رفضة.