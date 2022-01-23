شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتقديم بلاغ عن فقدان «الإقامة» عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت منصة أبشر خطوات تقديم بلاغ عن فقدان الإقامة عبر الحساب الشخصي للمستفيد في المنصة. جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه أقدم بلاغ عن فقدان الاقامة ؟ علما حاولت عن طريق التطبيق لكن. لم اجد خانه فقدان الاقامة فقط خانه شهادة الميلاد؟ وأجابت منصة ابشر بقولها إن خطوات تقديم تقديم بلاغ كالتالي: 1- الدخول لحسابك بمنصة أبشر أفراد عبر الرابط المرفق http://absher.sa 2- ثم اختيار خدماتي 3- اختيار خدمات 4- اختيار الجوازات 5- الضغط على الخليج 365

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