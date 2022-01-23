شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. «وان بلس» تطلق هاتفها «OnePlus 10R» وهذه مواصفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 10R الذي يأتي بتغييرات كبيرة في التكوينات الداخلية.

ومن المقرر أن تدعم وان بلس OnePlus 10R برقاقة معالج Dimensity 9000 الجديدة من MediaTek، والتي قدمت آداء منافس لرقاقة Snapdragon 8 Gen 1 في إختبارات benchmark.

وترتكز رقاقة Dimensity 9000 على دقة تصنيع 4 نانومتر بعميلة تصنيع TSMC، لذا كانت هذه الرقاقة الإختيار الأول لشركة وان بلس رغم إفتقار الرقاقة لدعم الإتصال بشبكات mmWave، إلا أن الهاتف يقدم خلال الفترة القادمة في الأسواق الآسيوية لذا لن تواجه وان بلس مشكلة لعدم دعم الهاتف mmWave 5G.

ويأتي هاتف 10R بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن الهاتف في الربع الثاني من هذا العام.

كذلك يأتي هاتف شركة وان بلس الجديد بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، وفقا لبوابة “التقنية بلا حدود”.

يذكر أن إصدار وان بلس السابق OnePlus 9R انطلق في كلٍ من أسواق الهند والصين خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تقدم الشركة هاتف OnePlus 10R أيضاً في عدد محدود من الأسواق.