مصرع 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين فى حادث تصادم اتوبيس بسيارة نقل بالمنيا

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القاهرة - سامية سيد - لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 شخص آخرين، فى حادث تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الرسوم بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم بين انوبيس وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب بوابة الرسوم، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 21 شخص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، واحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.