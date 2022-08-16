شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن نتيجة منحة الماجستير المجانية.. 452 إماما وإداريا بتقدير امتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة منحة الماجستير المجانية للعام الدراسي 2021/ 2022م، مؤكدة أن منحة الماجستير المجانية بالأوقاف آتت ثمارها، في تفوق مبهر للأئمة والواعظات والإداريين، حيث تصدر 9 من الأئمة والإداريين المراكز الأولى لمنحة الماجستير المجانية، وحصل على تقدير ممتاز 452 إمامًا وإداريًّا، كما حصل على تقدير جيد جدًا 116 إمامًا وإداريًّا.





أولاً: المتصدرون المراكز الأولى من الأئمة والإداريين: 1. سعيد صلاح إسماعيل على الفيوم إمام وخطيب الأول الفرقة الأولى 2. عادل عبد الله السيد سليمان الجيزة إمام وخطيب الأول الفرقة الثانية 3. إبراهيم محمد صلاح إبراهيم القليوبية إمام و خطيب الثاني الفرقة الثانية 4. أحمد السيد محمد السيد قشطه القليوبية إمام و خطيب الثاني مكرر الفرقة الثانية 5. السيد جمعه عطيه محمود الإسماعيلية إمام و خطيب الثاني مكرر الفرقة الثانية 6. سامح ممدوح رشاد محمد القاهرة إمام و خطيب الثاني مكرر الفرقة الثانية 7. عبد الحميد عبد النبي عبد المعطى سالم كفر الشيخ إمام و خطيب الثاني مكرر الفرقة الثانية 8. الطاهر محمد يوسف أحمد الطاهر الأقصر إمام و خطيب الثالث مكرر الفرقة الثانية 9. نهى عبد العليم محمد إسماعيل الديوان العام إداري الثالث مكرر تمهيدي ماجستير

ثانيًا: الحاصلون على تقدير ممتاز 1 ـ الفرقة الأولى: ثانيًا: الحاصلون على تقدير ممتاز 1 ـ الفرقة الأولى: م الاسم المديرية الوظيفة التقدير 1. سعيد صلاح إسماعيل على الفيوم إمام وخطيب ممتاز 2. عبد الباسط سباق أحمد سباق سوهاج إمام وخطيب ممتاز 3. طايع عبد الله محمد صالح اسوان إمام وخطيب ممتاز 4. محمد السيد فتحي إبراهيم بسيوني مرسى مطروح إمام وخطيب ممتاز 5. أحمد محمد عبد العظيم عبد الهادي بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 6. أحمد عادل إبراهيم خميس القاهرة إمام وخطيب ممتاز 7. السيد عبد السميع أحمد ابو القاسم سوهاج إمام وخطيب ممتاز 8. أيمن محمد عبد الوهاب محمد بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 9. رجب جمعه نصر أحمد الاسكندرية إمام وخطيب ممتاز 10. صلاح أحمد محمد محمود اسوان إمام وخطيب ممتاز 11. عمر صابر محمد حسن سوهاج إمام وخطيب ممتاز 12. محمد سيد رمضان جعيدى الفيوم إمام وخطيب ممتاز 13. محمود أحمد محمد عبد الراضى اسوان إمام وخطيب ممتاز 14. مسعود إبراهيم مقداد أحمد القاهرة إمام وخطيب ممتاز 15. مصطفى أحمد عبد الوهاب حسين بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 16. أحمد محمود عبد الرحمن ابو طالب الاسكندرية إمام وخطيب ممتاز 17. جمعه عبد العظيم عبد الوهاب عبد الجليل القاهرة إمام وخطيب ممتاز 18. رضا حسن محمد هدى شمال سيناء إمام وخطيب ممتاز 19. محمد السيد عبد الحميد إسماعيل دبل بور سعيد إمام وخطيب ممتاز 20. نيفين على عبد الواحد إبراهيم الديوان العام إداري ممتاز 21. وليد عبد الفتاح رمضان عبد الفتاح الفيوم إمام وخطيب ممتاز 22. أحمد عبد النبى بركات عيسى بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 23. حسن رمضان حسن محمد سوهاج إمام وخطيب ممتاز 24. حسن مصطفى أحمد مصطفى سوهاج إمام وخطيب ممتاز 25. عبد الفتاح أحمد إسماعيل الكريمه شمال سيناء إمام وخطيب ممتاز 26. محمد ربيع عبد البر صابر بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 27. محمد رضا عبد الجيد محمد فرج مرسى مطروح إمام وخطيب ممتاز 28. محمد على على عثمان بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 29. محمود نادى محمد محمد بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 30. رمضان عبد التواب مرزوق محمد الفيوم إمام وخطيب ممتاز 31. سعد السيد على العويرى مرسى مطروح إمام وخطيب ممتاز 32. محمد أحمد أحمد على بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 33. محمد محمد أحمد رجب الفيوم إمام وخطيب ممتاز 34. محمود سلامه على محمد بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 35. أحمد حسن محمد عبد المعبود الفيوم إمام وخطيب ممتاز 36. أحمد رمضان حسن جانو الدقهلية إمام وخطيب ممتاز 37. محمود فتحى على موسى القاهرة إمام وخطيب ممتاز 38. ياسر جابر عوض عبد الرحمن سوهاج إمام وخطيب ممتاز 39. فرج فوزى عبد المطلب حسن الفيوم إمام وخطيب ممتاز 40. محمد عدلى حسين إبراهيم بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 41. محمد محروس إبراهيم محمد عوض بنى سويف إمام وخطيب ممتاز 42. محمود حسن محمد أحمد اسوان إمام وخطيب ممتاز

2ـ الحاصلون على تقدير امتياز في الفرقة الثانية43. عادل عبد الله السيد سليمان الجيزة إمام و خطيب ممتاز 2ـ الحاصلون على تقدير امتياز في الفرقة الثانية43. عادل عبد الله السيد سليمان الجيزة إمام و خطيب ممتاز 44. إبراهيم محمد صلاح إبراهيم القليوبية إمام و خطيب ممتاز 45. أحمد السيد محمد السيد قشطه القليوبية إمام و خطيب ممتاز 46. السيد جمعه عطيه محمود الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 47. سامح ممدوح رشاد محمد القاهرة إمام و خطيب ممتاز 48. عبد الحميد عبد النبي عبد المعطى سالم كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 49. الطاهر محمد يوسف أحمد الطاهر الأقصر إمام و خطيب ممتاز 50. حسن سليمان محمد سليمان الفيوم إمام و خطيب ممتاز 51. حسن محمد السيد حامد ابو طيبه البحيرة إمام و خطيب ممتاز 52. عادل سعيد عبد الفتاح إبراهيم القليوبية إمام و خطيب ممتاز 53. عبد الهادي فتحي على عفيفي القليوبية إمام و خطيب ممتاز 54. أحمد السعدني عبد العزيز طه الور البحيرة إمام و خطيب ممتاز 55. أحمد شعبان نبيه المصري دمياط إمام و خطيب ممتاز 56. خالد عبد الرؤوف صديق سيد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 57. دسوقي رجب عبد التواب عبد الخالق الجيزة إمام و خطيب ممتاز 58. رجب عبد المجيد عبد العاطي شونه المنوفية إمام و خطيب ممتاز 59. عبد الجواد عبد الفتاح عبد الجواد محمد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 60. عبد الحافظ عبد الكريم عبد الحافظ الحسانين الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 61. عمر أحمد أحمد حسن الشرقية إمام و خطيب ممتاز 62. محمد أحمد على عبد المجيد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 63. محمود رجب محمد أحمد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 64. سامح غريب محمد محمد بحيرى القليوبية إمام و خطيب ممتاز 65. أحمد إبراهيم سيد أحمد مطر الغربية إمام و خطيب ممتاز 66. أحمد الهادي بيومي محمد بسيوني الشرقية إمام و خطيب ممتاز 67. أحمد محمد السعيد السعيد الدبيس السويس إمام و خطيب ممتاز 68. اسلام سليمان عمر محمود العدل القليوبية إمام و خطيب ممتاز 69. اشرف أحمد بدوى شلبى الغربية إمام و خطيب ممتاز 70. الحسين يوسف أحمد يوسف الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 71. حسين طه عبد العظيم السيد المنوفية إمام و خطيب ممتاز 72. حسين على حسين أحمد أسوان إمام و خطيب ممتاز 73. حماده عبد المنعم راضى بشار الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 74. حماده محمد عبد المنعم سعد العنتبلى كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 75. سالى هشام على الفراش الغربية إمام و خطيب ممتاز 76. شحاته محمد شحاته غنيم كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 77. صلاح اسامه محمد شوقى سلامه الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 78. عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 79. على عبد الرحمن على عبد الرحمن المنيا إمام و خطيب ممتاز 80. عمر جابر أحمد امين القليوبية إمام و خطيب ممتاز 81. محمد السيد السيد خلف دمياط إمام و خطيب ممتاز 82. محمد السيد على طلحه المنوفية إمام و خطيب ممتاز 83. محمد السيد فتحى خليل قوره بورسعيد إمام و خطيب ممتاز 84. محمد حسن عبد التواب حسن الفيوم إمام و خطيب ممتاز 85. محمد سعيد كمال الخياط البحيرة إمام و خطيب ممتاز 86. محمد شعبان أحمد شعبان الفيوم إمام و خطيب ممتاز 87. محمود إسماعيل محمد سيد أحمد الواقع القليوبية إمام و خطيب ممتاز 88. محمود محمود أحمد بدر بديوى الغربية إمام و خطيب ممتاز 89. محمود مصطفى أحمد مصطفى الفيوم إمام و خطيب ممتاز 90. مصطفى حسن محمد فريد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 91. نايف صديق مجاهد عبد الحليم علام الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 92. هانى فرج السيد ابو بكر الفيوم إمام و خطيب ممتاز 93. إبراهيم عبد المؤمن خليل مجر كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 94. إبراهيم عبده محمد شتيوى دمياط إمام و خطيب ممتاز 95. ابو بكر جلال إبراهيم محمد دخيل الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 96. أحمد اسعد سعد العليمى الغربية إمام و خطيب ممتاز 97. أحمد حسين أحمد محمد المنيا إمام و خطيب ممتاز 98. أحمد سيد عربى أحمد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 99. أحمد صابر محمد إبراهيم عامر القليوبية إمام و خطيب ممتاز 100. أحمد عبد المحسن رضوان على القليوبية إمام و خطيب ممتاز 101. أحمد كمال محمد محمد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 102. أحمد محمد فهمى بيومى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 103. أحمد ناجى ابو الحديد محمد عبده المنوفية إمام و خطيب ممتاز 104. اسامه عبد القادر محمد رزق الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 105. السيد جمال السيد إسماعيل هلد الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 106. السيد محمد محمود عبد الجواد الفيوم إمام و خطيب ممتاز 107. حسين إبراهيم حسين محمد الدسوقى الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 108. رجب حمزه على جبر الغربية إمام و خطيب ممتاز 109. رضا سالم على عبد الخالق البحيرة إمام و خطيب ممتاز 110. رمضان محمد عبد المقصود حسن الجيزة إمام و خطيب ممتاز 111. زكريا عمران موسى عمران قنا إمام و خطيب ممتاز 112. زين حسن عقيلى سيد أسيوط إمام و خطيب ممتاز 113. سالم بيومى سالم محمود الغربية إمام و خطيب ممتاز 114. عباس امين امين عباس بشار الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 115. عبد الحميد عبد الصبور شمروخ أحمد قنا إمام و خطيب ممتاز 116. عبد الرحمن خيرى عبد الرحمن معوض القليوبية إمام و خطيب ممتاز 117. عبد الله عبد النبى محمدى يوسف القليوبية إمام و خطيب ممتاز 118. عبد المنعم محمد عبد اللطيف السرطاسى دمياط إمام و خطيب ممتاز 119. محمد اسامه محمد فايد المنوفية إمام و خطيب ممتاز 120. محمد صابر محمد امين على البدرى الجيزة إمام و خطيب ممتاز 121. محمد صادق محمد صادق بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 122. محمد قاسم حسن خميس القليوبية إداري ممتاز 123. محمد متولى خضرى متولى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 124. محمود أحمد محمود محمد الحلبى الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 125. محمود المتولي أحمد المتولى الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 126. محمود عبد اللطيف محمود الخولى المنوفية إمام و خطيب ممتاز 127. محمود محمد محمد الدناصورى القاهرة إمام و خطيب ممتاز 128. مختار حمدان عطيه زويد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 129. مرعى عبد الفتاح عبد ربه مرعى القليوبية إمام و خطيب ممتاز 130. مصطفى حامد أحمد طه المنيا إمام و خطيب ممتاز 131. مصطفى على إبراهيم على عيسوى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 132. وليد بلال عبد الحميد على الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 133. زكريا محمد الصغير محمد محمد فتح الله القليوبية إمام و خطيب ممتاز 134. محمد جابر البيلى الخولى الغربية إمام و خطيب ممتاز 135. إبراهيم أحمد محمد على الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 136. إبراهيم بركات السيد خليل الغربية إمام و خطيب ممتاز 137. إبراهيم محمد أحمد أحمد الشرقية إمام و خطيب ممتاز 138. أحمد حسنى إبراهيم حسن على العرينى الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 139. أحمد محمد أحمد أحمد الشرقية إمام و خطيب ممتاز 140. أحمد محمد العربى عبد الفتاح على الشرقية إمام و خطيب ممتاز 141. السيد محمد السيد الخولى كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 142. إبراهيم محمد زكريا هجرس الغربية إمام و خطيب ممتاز 143. بليغ المتولى أحمد محمد الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 144. جمعه إبراهيم محمود ابو زيد البحيرة إمام و خطيب ممتاز 145. حامد محمد محمد مصطفى خلف دمياط إمام و خطيب ممتاز 146. حسن محمد زكى محمد على أسوان إمام و خطيب ممتاز 147. حسين محمد قاسم حسن محمود الأقصر إمام و خطيب ممتاز 148. حماده حسن على محمد دسوقى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 149. رضا محمد أحمد الدف كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 150. رمضان خلف أحمد أحمد البحر الأحمر إمام و خطيب ممتاز 151. ريم ماهر عبد المنعم محمد الشرقاوى الديوان العام إداري ممتاز 152. سامى عبد الغنى أحمد مرسى عارف البحيرة إمام و خطيب ممتاز 153. سعيد سيد محمد عبد الواحد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 154. سماح فرغلى حسانين عبد الله الديوان العام إداري ممتاز 155. سمير مصطفى رضوان الشحات دمياط إمام و خطيب ممتاز 156. صابر يوسف صابر جندى كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 157. عادل على وهبه صادق الشرقية إمام و خطيب ممتاز 158. عبد الحميد عبد الحميد أحمد العفيفى الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 159. عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد محمد الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 160. عبد الرحمن سيد عثمان حسانين بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 161. عبد الفتاح عبد الحليم محمد عبد الرحمن الدخاخنى كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 162. عبد الله على إسماعيل عبد المعطى القاهرة إمام و خطيب ممتاز 163. عثمان عبد الحميد السعيد إبراهيم الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 164. على عبد النعيم على حسن زهران القليوبية إمام و خطيب ممتاز 165. عوض عز الرجال محمد متولى القليوبية إمام و خطيب ممتاز 166. قرنى منصور محمد متولى امين بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 167. محمد السيد عبد الحميد حسن إسماعيل الشرقية إمام و خطيب ممتاز 168. محمد سامى محمد حلمى على الحفنى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 169. محمد سعد محمد حجاج الغربية إمام و خطيب ممتاز 170. محمد سعيد وجدى محمد إسماعيل الوليلى الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 171. محمد شحاته الصابر عبد العزيز البحيرة إمام و خطيب ممتاز 172. محمد عيد محمد مصطفى الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 173. محمود إبراهيم على عواد الشرقية إمام و خطيب ممتاز 174. محمود السيد على محمد السويس إمام و خطيب ممتاز 175. محمود محمد محمد المعصرانى الغربية إمام و خطيب ممتاز 176. مصطفى حسن أحمد جاد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 177. مصطفى محمد محمد طلب بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 178. مصطفى منير محمد السيد الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 179. نبيل محمد أحمد محمد الخلالى الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 180. هانى السيد أحمد السيد الجيزة إمام و خطيب ممتاز 181. وليد على محمد محمد الشرقية إمام و خطيب ممتاز 182. اسامه عبد المجيد على علي المزين القاهرة إمام و خطيب ممتاز 183. إبراهيم عبد الله راغب محمود السويس إمام و خطيب ممتاز 184. ابو المعاطي إبراهيم حسن منصور الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 185. أحمد السيد أحمد محمد إبراهيم الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 186. أحمد حجاج أحمد يوسف القليوبية إمام و خطيب ممتاز 187. أحمد فتحي محمود بهنساوى بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 188. أحمد محمد أحمد محمد العوضى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 189. أحمد محمود على سعد الله الأقصر إمام و خطيب ممتاز 190. اسامه محمد طه أحمد المنيا إمام و خطيب ممتاز 191. اسلام حامد محمود خليل أسوان إمام و خطيب ممتاز 192. إسماعيل صلاح محمد عبد الباقى الفيوم إمام و خطيب ممتاز 193. اشرف السيد جاد عوض السماحى الغربية إمام و خطيب ممتاز 194. اشرف خميس إبراهيم سماحى طعيمه البحيرة إمام و خطيب ممتاز 195. السيد إبراهيم مجاهد شليل كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 196. جابر شحاته السيد حجازى البحيرة إمام و خطيب ممتاز 197. حافظ مختار حافظ محمد محمدين الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 198. حسن محمود عبد البارى إبراهيم الأقصر إمام و خطيب ممتاز 199. حسين محمد أحمد سليمان بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 200. حمدان أحمد دنور محمود سوهاج إمام و خطيب ممتاز 201. حمزه محمد رياض عكاشه البحيرة إمام و خطيب ممتاز 202. خالد القطب إبراهيم عرول الغربية إمام و خطيب ممتاز 203. رجب أحمد رجب متولى أسيوط إمام و خطيب ممتاز 204. رضوان عبد الحميد عبد الرحمن السيد كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 205. رمضان نور الدين امين أحمد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 206. سامح محمد درويش إبراهيم القليوبية إمام و خطيب ممتاز 207. سامى أحمد عبد الرحمن محمد زهران بورسعيد إمام و خطيب ممتاز 208. سعيد محمد عبد النبى سعيد الجيزة إمام و خطيب ممتاز 209. شريف ابو الوفا محمود بهنساوى سوهاج إمام و خطيب ممتاز 210. طاهر محمد خيرى محمد البحيرة إمام و خطيب ممتاز 211. طه فتوح سعيد الاصفر القليوبية إمام و خطيب ممتاز 212. عبد الرحمن جمال محمود عبد المقصود الجيزة إمام و خطيب ممتاز 213. عبد الرحمن عبد الوهاب الصياد حسين عجاج القليوبية إمام و خطيب ممتاز 214. عبد الرحمن على الشربينى عبد المعطى صقر بورسعيد إمام و خطيب ممتاز 215. عبد السلام إبراهيم عبد السلام عيسى شمال سيناء إمام و خطيب ممتاز 216. عبد الغنى عيد عبد الغنى عبد العزيز سكره الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 217. عبد الله حسن محمد مرعى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 218. عبد المعطى أحمد عبد المجيد عياد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 219. عرفه سيد عبد المجيد عبد العزيز بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 220. عمرو عبد المنعم محمود أحمد عامر الشرقية إمام و خطيب ممتاز 221. كريم مسعود يونس مسعود البحيرة إمام و خطيب ممتاز 222. ماجد راضى فرج شويته السويس إمام و خطيب ممتاز 223. محمد أحمد محمد محمد حسن الديوان العام إداري ممتاز 224. محمد حسن محمد محمد ابو زيد حموده البحيرة إمام و خطيب ممتاز 225. محمد حسين عبد الرحيم حسن الفيوم إمام و خطيب ممتاز 226. محمد حمدى عبد المجيد عبد الكريم الفيوم إمام و خطيب ممتاز 227. محمد رجب رجب عبد المجيد الفيوم إمام و خطيب ممتاز 228. محمد سامح حسن منصور المنيا إمام و خطيب ممتاز 229. محمد عبد العزيز سعد عبد العزيز كرات الغربية إمام و خطيب ممتاز 230. محمد عبد الله حسن محمد الأقصر إمام و خطيب ممتاز 231. محمد عواد عبد الهادى عواد عطا الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 232. محمد عيد عبد الفتاح حسن بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 233. محمد فرج عبد العزيز إبراهيم الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 234. محمد فؤاد إبراهيم جاهين الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 235. محمد كمال محمد محمد الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 236. محمد مصطفى النبوى محمد ابو العزم كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 237. محمد مصطفى محمد رضوان كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 238. محمود عبد العال محمود عبد العاطى سوهاج إمام و خطيب ممتاز 239. محمود عبد الونيس إبراهيم عثمان القليوبية إمام و خطيب ممتاز 240. محمود محمد حسين محمد الفيوم إمام و خطيب ممتاز 241. محمود محمد رضا محمد رمزى محمد جعفر المنوفية إمام و خطيب ممتاز 242. مصطفى إبراهيم دسوقى إبراهيم الجيزة إمام و خطيب ممتاز 243. مصطفى أحمد المتولى خفاجه الغربية إمام و خطيب ممتاز 244. مصطفى أحمد مصطفى السعودى مرسى مطروح إمام و خطيب ممتاز 245. ياسر ربيع على طنطاوى بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 246. يوسف زين الدين السيد السيد يوسف الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 247. شعيب محمد إبراهيم عبد الجواد كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 248. محمد عابدين يونس هنى المنيا إمام و خطيب ممتاز 249. إبراهيم خطابى إبراهيم حسانين الشرقية إمام و خطيب ممتاز 250. إبراهيم زغلول على أحمد شهاب الدين بورسعيد إمام و خطيب ممتاز 251. أحمد سمير محمد حسن المنيا إمام و خطيب ممتاز 252. أحمد صلاح طه محمد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 253. أحمد عوض الشحات عوض العجان البحيرة إمام و خطيب ممتاز 254. اشرف محمد ابو هاشم السيد الشرقية إمام و خطيب ممتاز 255. إبراهيم محمد إبراهيم رمضان دغمش الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 256. بهاء الهلباوى محمد السعيد الشرقية إمام و خطيب ممتاز 257. جعفر عدلى جعفر عبد البديع الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 258. جمال عبد الرضى امين محمود الأقصر إمام و خطيب ممتاز 259. حمدى محمد على عبد العظيم المنيا إمام و خطيب ممتاز 260. خالد محمد سيد جابر قنا إمام و خطيب ممتاز 261. رجب صبرى محمود الميسى الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 262. رجب محمد بيومى حسين الجيزة إمام و خطيب ممتاز 263. زكى أحمد محمد الكردى الغربية إمام و خطيب ممتاز 264. سراج الدين عبد الله توفيق الدسوقى الغربية إمام و خطيب ممتاز 265. سعودي السيد عبد الوهاب يوسف القاهرة إمام و خطيب ممتاز 266. صابر رمضان بكرى حميده الفيوم إمام و خطيب ممتاز 267. عادل رمضان محمد رزق البحيرة إمام و خطيب ممتاز 268. عادل محمد منصور عبد الهادى البحيرة إمام و خطيب ممتاز 269. عبد العزيز أحمد عطيه سليمان الشرقية إمام و خطيب ممتاز 270. عبد العزيز شحات عبد العزيز الجندى القليوبية إمام و خطيب ممتاز 271. عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف مصطفى القاهرة إمام و خطيب ممتاز 272. عبد الله السيد أحمد محمد القاهرة إمام و خطيب ممتاز 273. عبد الله مجدى طه البرعى دمياط إمام و خطيب ممتاز 274. عبد الله مصطفى محمد عطيه الشرقية إمام و خطيب ممتاز 275. علاء أحمد علوانى على البحيرة إمام و خطيب ممتاز 276. على عبد اللطيف حبيب خليف البحر الأحمر إمام و خطيب ممتاز 277. على يحيى إسماعيل عامر الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 278. عماد محمد حمدى الحسينى حسن كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 279. كريم مهدى محمد شمس الدين الغربية إمام و خطيب ممتاز 280. محمد جلال محمد عبد العزيز حسبو القليوبية إمام و خطيب ممتاز 281. محمد جمال عبد المنعم حسن أسيوط إمام و خطيب ممتاز 282. محمد حمام عبد السلام أحمد سوهاج إمام و خطيب ممتاز 283. محمد صلاح عبد المجيد عبد العال أسيوط إمام و خطيب ممتاز 284. محمد طه عبد المحسن عبد العاطى بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 285. محمد عبد الجيد إبراهيم ادريس المنوفية إمام و خطيب ممتاز 286. محمد عرفه عبد الغنى محمد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 287. محمد فاضل عبد الصادق سيد الفيوم إمام و خطيب ممتاز 288. محمد هشام عبد الكريم على القاهرة إمام و خطيب ممتاز 289. محمود أحمد على محمد شعير القليوبية إمام و خطيب ممتاز 290. محمود أحمد محمد بتت الغربية إمام و خطيب ممتاز 291. محمود أحمد نوبى على الأقصر إمام و خطيب ممتاز 292. محمود جمال على على أحمد الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 293. محمود جوده سالم زكى القليوبية إمام و خطيب ممتاز 294. محمود سيد جاد الله أحمد المنيا إمام و خطيب ممتاز 295. محمود عبد اللطيف محمد عبد اللطيف كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 296. محمود غريب توفيق الشعار الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 297. محمود محمد حسانين محمد المنيا إمام و خطيب ممتاز 298. مدحت أحمد محمد عبد الله الرمكى الديوان العام إداري ممتاز 299. مصطفى عبده عواد محمد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 300. مصطفى فتحى طه الهادى الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 301. مصطفى محمد مصطفى على مصطفى البحيرة إمام و خطيب ممتاز 302. ناجح رمضان عبد العاطى نصر الفيوم إمام و خطيب ممتاز 303. نور عبد الصابور سعيد أحمد سوهاج إمام و خطيب ممتاز 304. هاشم إبراهيم محمد هنداوى كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 305. وليد محمد السيد رزق الغربية إمام و خطيب ممتاز 306. أحمد عبد السميع عبد الحكم على المنيا إمام و خطيب ممتاز 307. إبراهيم إسماعيل محمد إسماعيل الشرقاوي كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 308. إبراهيم محمد محمد إبراهيم الديوان العام إمام و خطيب ممتاز 309. ابو هاشم صلاح ابو هاشم ابو هاشم الشرقية إمام و خطيب ممتاز 310. أحمد حامد المرسى أحمد كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 311. أحمد حمدين عبد الله شخيبه الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 312. أحمد سلامه توفيق محمد المنيا إمام و خطيب ممتاز 313. أحمد طلعت عبد الرحمن متولى الفيوم إمام و خطيب ممتاز 314. أحمد طه أحمد متولى البحيرة إمام و خطيب ممتاز 315. أحمد طه عبد الله عبد الحميد البحيرة إمام و خطيب ممتاز 316. أحمد عبد السلام عبد الحى إبراهيم مرسى مطروح إمام و خطيب ممتاز 317. أحمد على عبد البر على السندوبى دمياط إمام و خطيب ممتاز 318. أحمد عيد عبد الحميد سلامه بورسعيد إمام و خطيب ممتاز 319. أحمد فتوح أحمد برهامى الدخاخنى الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 320. أحمد فوزى محمد ابو شناف ابو صيام الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 321. أحمد محمد جبر محمد الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 322. أحمد منجد على محمد الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 323. اسلام ناصر فتح الباب مصطفى بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 324. اسلام يوسف عبده أحمد دمياط إمام و خطيب ممتاز 325. إسماعيل عبد المنعم فوزى عبد الفضيل شمال سيناء إمام و خطيب ممتاز 326. إسماعيل فتحى محمد إسماعيل القاهرة إمام و خطيب ممتاز 327. الأحمدي إبراهيم الأحمدي الدوى الغربية إمام و خطيب ممتاز 328. الحسين ماهر عبد المحسن الشال المنوفية إمام و خطيب ممتاز 329. السعيد محمود مصباح العدوى الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 330. السيد أحمد على المزين الغربية إمام و خطيب ممتاز 331. امير محمد أحمد كبير الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 332. امين عبد الحميد السعدى أحمد الأقصر إمام و خطيب ممتاز 333. أيمن مهران راشد مهران السويس إمام و خطيب ممتاز 334. بسيونى عبد الرحمن عبد الفتاح فتوح القصاص مرسى مطروح إمام و خطيب ممتاز 335. بشير محمدى عبد العزيز الفاضى كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 336. جمال رمضان إبراهيم أحمد الفيوم إمام و خطيب ممتاز 337. جمال عبد العزيز عبد الله شراقى القليوبية إمام و خطيب ممتاز 338. جمال عزوز محمدين عزوز سوهاج إمام و خطيب ممتاز 339. حامد عبد النبى على الرفاعى الغربية إمام و خطيب ممتاز 340. حماده السيد إسماعيل عوض الشيخه البحيرة إمام و خطيب ممتاز 341. حماده جبالى فرحات جبالى المنيا إمام و خطيب ممتاز 342. حمدى الحنونى محمد محمد البمباوى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 343. ربيع صابر على حسانين بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 344. رشاد المهدى رشاد الشناوى الإسكندرية إمام و خطيب ممتاز 345. رضا أحمد ابو زيد حسن المنيا إمام و خطيب ممتاز 346. رضا حسن عبد الرحيم حسن الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 347. سيد بكر عبد الرحمن مسعود المنيا إمام و خطيب ممتاز 348. شريف درويش ابو الحسن بدوى المنوفية إمام و خطيب ممتاز 349. شريف زينهم خليفة قشمر أسيوط إمام و خطيب ممتاز 350. صابر عبد السميع عبد القادر بعلل الشرقية إمام و خطيب ممتاز 351. صاوى فاروق فهيم فرج المنيا إمام و خطيب ممتاز 352. صبرى عبد الفتاح عبد النبى عبد المؤمن القليوبية إمام و خطيب ممتاز 353. طارق محمد فاروق محمد إبراهيم الشافعى القليوبية إمام و خطيب ممتاز 354. طه جاد أحمد الإمام الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 355. عاصم إبراهيم سيف إبراهيم كفر الشيخ إمام و خطيب ممتاز 356. عبد الحميد كامل عبد المعطى حسن خليف البحيرة إمام و خطيب ممتاز 357. عبد الرحمن السيد عبد الوهاب يوسف بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 358. عبد الرحمن صبره صالح خميس المنيا إمام و خطيب ممتاز 359. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن على القليوبية إمام و خطيب ممتاز 360. عبد السلام ربيع عبد الحميد الجمل الغربية إمام و خطيب ممتاز 361. عبد العال عمر محمد عمر السيد السويس إمام و خطيب ممتاز 362. عبد الفتاح محمد حسين جوده بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 363. عبد الفتاح محمود عبد الفتاح عبد العزيز الشرقية إمام و خطيب ممتاز 364. عبد القادر محمد عبد القادر ابو شادى الغربية إمام و خطيب ممتاز 365. عبد القادر مصطفى عبد القادر محمد حسن الشرقية إمام و خطيب ممتاز 366. عبد اللطيف على عبد اللطيف محمد البحيرة إمام و خطيب ممتاز 367. عبد الله خير الله ابو شناف صالح بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 368. عبد الله فرج حماد محمد النقيب الجيزة إمام و خطيب ممتاز 369. عبد الله محمد طه حسين الأقصر إمام و خطيب ممتاز 370. عبد المجيد إبراهيم عبد المجيد سالم البحيرة إمام و خطيب ممتاز 371. عبد المجيد السعيد متولى عبد الله النجار الغربية إمام و خطيب ممتاز 372. عزت أحمد إبراهيم السيد ابو هلال مرسى مطروح إمام و خطيب ممتاز 373. عصام عبد الصالحين محمد على سوهاج إمام و خطيب ممتاز 374. علاء عبد الرحمن محمد هزاع القليوبية إمام و خطيب ممتاز 375. علاء عبد النبى فاروق عبد العزيز الطويل القليوبية إمام و خطيب ممتاز 376. علاء كمال عبد العال السيد الجيزة إمام و خطيب ممتاز 377. على ربيع عبد الرحمن يونس البحيرة إمام و خطيب ممتاز 378. على رمضان محمود صيام البحيرة إمام و خطيب ممتاز 379. عمر أحمد أحمد إبراهيم سوهاج إمام و خطيب ممتاز 380. عمرو على إبراهيم البهلوان الغربية إمام و خطيب ممتاز 381. عمرو محمد جمال الدين أحمد غريب الديوان العام إداري ممتاز 382. عيسى حسن على إبراهيم أسيوط إمام و خطيب ممتاز 383. كرم ممدوح عبد الونيس ابو المكارم البحيرة إمام و خطيب ممتاز 384. كمال خالد كمال عمران المنوفية إمام و خطيب ممتاز 385. محمد السيد حلمى متولى البرعى دمياط إمام و خطيب ممتاز 386. محمد السيد عبد العزيز طنطاوى شمال سيناء إمام و خطيب ممتاز 387. محمد السيد عليوه سماحه الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 388. محمد حسن أحمد بيومى الشرقية إمام و خطيب ممتاز 389. محمد رءوف عدوى عيش المنوفية إمام و خطيب ممتاز 390. محمد رشاد الدمرداش على المنيا إمام و خطيب ممتاز 391. محمد رمضان عبد الحميد محمد رفاعى الإسماعيلية إمام و خطيب ممتاز 392. محمد سلطان قرنى محمد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 393. محمد صالح محمد عباس بشار الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 394. محمد طه السيد أحمد القليوبية إمام و خطيب ممتاز 395. محمد عبد السلام حسان حسن الأقصر إمام و خطيب ممتاز 396. محمد عبد العاطى أحمد عبد العزيز مطر القليوبية إمام و خطيب ممتاز 397. محمد عزمى على محمد بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 398. محمد عيد محمد حسن بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 399. محمد محمود عبد التواب عبد الله الفيوم إمام و خطيب ممتاز 400. محمد مصطفى عبد الخالق زياده الدقهلية إمام و خطيب ممتاز 401. محمد مطاوع فاروق محمد الجيزة إمام و خطيب ممتاز 402. محمد نور عثمان محمد خليل الديوان العام إمام و خطيب ممتاز 403. محمود أحمد رضا عبد الوارث سوهاج إمام و خطيب ممتاز 404. محمود أحمد يوسف المالح القاهرة إمام و خطيب ممتاز 405. محمود حسن محمود حسن السويس إمام و خطيب ممتاز 406. محمود صبحى عطيه على حمد البحيرة إمام و خطيب ممتاز 407. محمود طه جاد سيد أحمد الشرقية إمام و خطيب ممتاز 408. محمود عبد الرحمن بدران عبد الرحمن بنى سويف إمام و خطيب ممتاز 409. مصطفى خليل إبراهيم أحمد ابو ورده مرسى مطروح إمام و خطيب ممتاز 410. مصطفى عاشور عبد العزيز عبد الله المنيا إمام و خطيب ممتاز 411. مصطفى محمود حسن خفاجى البحيرة إمام و خطيب ممتاز 412. مطيع سليمان محمد حسن سوهاج إمام و خطيب ممتاز 413. معتز ممدوح أحمد إبراهيم السويس إمام و خطيب ممتاز 414. مؤمن رشوان زكى رشوان أسيوط إمام و خطيب ممتاز 415. هانى إبراهيم عبد الفضيل عبد المجيد الفيوم إمام و خطيب ممتاز 416. ياسر محمود عبد الغفار شحاته هيئة الأوقاف إداري ممتاز 417. ياسين جابر جابر يونس الغربية إمام و خطيب ممتاز 418. ياسين ياسين عبد الحميد مصطفى الفيوم إمام و خطيب ممتاز 419. يوسف شعبان عبد اللاه إمام الجيزة إمام و خطيب ممتاز 420. رضا السيد عبد الحى ابو حرب الغربية إمام و خطيب ممتاز

3ـ الحاصلون على تقدير امتياز تمهيدي الماجستير421. رجب عبد النبى رجب متولى بني سويف إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 3ـ الحاصلون على تقدير امتياز تمهيدي الماجستير421. رجب عبد النبى رجب متولى بني سويف إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 422. علاء الدين محمد أحمد أحمد أسيوط إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 423. هانى حماده على عبد العزيز بني سويف إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 424. أحمد محمد عبد العزيز محمد بدوى السويس إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 425. رمضان مرزوق حسن السيد البرعى دمياط إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 426. عبد الرحمن محمد أحمد حسين اسوان إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 427. عبد الله شعبان عبد الحكم سالم غنيم شمال سيناء إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 428. عمر حسان أحمد محمد اسوان إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 429. أحمد كامل محمد عطوه شمال سيناء إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 430. السعيد خيرى السعيد بلايص الإسكندرية إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 431. بسيوني بسيوني متولى جابر شمال سيناء إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 432. عبد الرحمن سعيد محمد محمد عثمان مرسي مطروح إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 433. على عبد الستار محمد مصطفى كفر الشيخ مفتش دعوة ممتاز الشريعة الإسلامية 434. محمد حسن مصطفى مصطفى شحاته دمياط إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 435. إبراهيم أحمد فهمى على الإسماعيلية إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 436. اشرف سلامه محمود على البحيرة إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 437. جمال عبد الكريم جنيدى عبد الحميد الفيوم إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 438. سامح شوقي مزيد عبد الغنى البحر الأحمر إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 439. طارق عبد الرحمن يوسف زياده شمال سيناء إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 440. طارق محيى الدين محمد الطواب المنوفية إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 441. عبد الرحمن السعيد محفوظ الشناوى مرسي مطروح إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 442. عبد الرحمن محمد حسين محمد الفيوم إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 443. محمد سعيد منصور على السويس إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 444. محمد محمد هانى عبد الباسط عطية بور سعيد إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 445. أحمد سيد أحمد عبود عبد الرازق شمال سيناء إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 446. اسلام محمد شعبان جادو مرسي مطروح إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 447. حسنى على محمد أحمد المنيا إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 448. فرج مهدى فرج على شمال سيناء إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 449. حمدان عثمان أحمد إبراهيم بني سويف إمام وخطيب ممتاز الشريعة الإسلامية 450. أحمد وحيد مجاهد عبد الغنى مجاهد الإسماعيلية إمام وخطيب ممتاز اللغة العربية 451. السيد محمد أحمد العانوس بور سعيد إداري ممتاز اقتصاد 452. نهى عبد العليم محمد إسماعيل الديوان العام إداري ممتاز الدراسات الاجتماعية

ثالثًا: الحاصلون على تقدير جيد جدًا ​1ـ الفرقة الأولى:1. إسماعيل حسين مهدى حسن الجيزة إمام وخطيب جيد جدًا ثالثًا: الحاصلون على تقدير جيد جدًا ​1ـ الفرقة الأولى:1. إسماعيل حسين مهدى حسن الجيزة إمام وخطيب جيد جدًا 2. حنفي محمود دياب دياب سوهاج إمام وخطيب جيد جدًا 3. محمد سعيد محمد إبراهيم اسوان إمام وخطيب جيد جدًا 2ـ الفرقة الثانية: 4. إبراهيم محمد شعبان زيدى أسيوط إمام و خطيب جيد جدًا 5. أحمد سامى سعيد أحمد الديوان العام إداري جيد جدًا 6. أحمد فاروق محمد على المنيا إمام و خطيب جيد جدًا 7. أحمد متولى محمد متولى بعتر الإسماعيلية إمام و خطيب جيد جدًا 8. أحمد محمد أحمد إبراهيم على خطاب السويس إمام و خطيب جيد جدًا 9. السيد عبد السلام السيد الطحان كفر الشيخ إمام و خطيب جيد جدًا 10. إيهاب الشافعي السيد ابو طالب الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 11. ضياء إبراهيم عبد الفتاح عبود القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 12. عبد الرحمن جمال الدين جاد الكريم مصطفى المنوفية إمام و خطيب جيد جدًا 13. عبد الشافى عبد الحميد محمود عثمان القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 14. عطيه إبراهيم حسين مصطفى القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 15. عمر فتحى محمد حسن قنا إمام و خطيب جيد جدًا 16. محمد على حمزه منجى البحيرة إمام و خطيب جيد جدًا 17. محمد على مرسى السمخراطى البحيرة إمام و خطيب جيد جدًا 18. محمد محمد محمود عبد الحليم الديوان العام إمام و خطيب جيد جدًا 19. محمد محمد مصطفى أحمد شتا الإسكندرية إمام و خطيب جيد جدًا 20. محمد محمود عبد المعبود مسعود الإسماعيلية إمام و خطيب جيد جدًا 21. محمود أحمد محمود محمود الدقهلية إمام و خطيب جيد جدًا 22. مصطفى محمد مصطفى يونس الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 23. أحمد عبد البديع إبراهيم أحمد متولى الإسماعيلية إمام و خطيب جيد جدًا 24. أحمد على محمد محمد حسين الشرقية إمام و خطيب جيد جدًا 25. أحمد عمران محمد على قنا إمام و خطيب جيد جدًا 26. أحمد محمد رجب الخولى المنوفية إمام و خطيب جيد جدًا 27. الصاوى عبد الحميد عبد الله ابو طالب القاهرة إمام و خطيب جيد جدًا 28. ربيع محمد طه مشرف بنى سويف إمام و خطيب جيد جدًا 29. سيد محمد سيد مرسى يوسف القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 30. طه حسين رمضان عبد الوهاب بنى سويف إمام و خطيب جيد جدًا 31. عبد العزيز عطيه عبد العزيز السيد الحلينى شمال سيناء إمام و خطيب جيد جدًا 32. عبد الغنى بدر أحمد عبد الغنى البحيرة إمام و خطيب جيد جدًا 33. عصام عبد السميع السنوسى صالح حميده الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 34. عيد سعيد السيد غنام الجيزة إمام و خطيب جيد جدًا 35. فتح الله عبد المنعم محمد غنام كفر الشيخ إمام و خطيب جيد جدًا 36. محمد السيد عبد الرحمن سليم الشرقية إمام و خطيب جيد جدًا 37. محمد بركات عبد الحفيظ يونس الشرقية إمام و خطيب جيد جدًا 38. محمد حامد طه مصطفى طاحون القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 39. محمد حسين نصر حسين الدقهلية إمام و خطيب جيد جدًا 40. محمد ربيع عبد الرحمن عبد التواب الفيوم إمام و خطيب جيد جدًا 41. محمد على سيد على المنيا إمام و خطيب جيد جدًا 42. محمد فتحى محمد الطواب القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 43. محمد محمد ابو الفتوح ابو غبينه الإسكندرية إمام و خطيب جيد جدًا 44. محمد مسعد محمد غزالى البحر الأحمر إمام و خطيب جيد جدًا 45. محمود مخلوف كامل أحمد القاهرة إمام و خطيب جيد جدًا 46. مصطفى حامد إسماعيل حفنى القاهرة إمام و خطيب جيد جدًا 47. معوض أحمد عبد الغنى محمد عبد الرحمن السويس إمام و خطيب جيد جدًا 48. موسى رمضان عيد الغنام القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 49. هانى محمد عبد العزيز أحمد غنيمى السويس إمام و خطيب جيد جدًا 50. ياسر محمد السعيد فتحى سالم الدقهلية إمام و خطيب جيد جدًا 51. أحمد إبراهيم جاد إبراهيم القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 52. أحمد على رمضان على الفيوم إمام و خطيب جيد جدًا 53. السيد سليم السيد محمد القاهرة إمام و خطيب جيد جدًا 54. باسم على السيد عبد العال المنوفية إمام و خطيب جيد جدًا 55. جوده السيد محمد جاويش البحيرة إمام و خطيب جيد جدًا 56. حاتم ابو بكر محمد إبراهيم طبق الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 57. سعيد سامى سعيد المرسى خلف الدقهلية إمام و خطيب جيد جدًا 58. صابر محمد محمد ابو الخير الجيزة إمام و خطيب جيد جدًا 59. عبد الرحيم أحمد زحلان حسب الله قنا إمام و خطيب جيد جدًا 60. عبد الله صالح عبد الله عطيه الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 61. على صابر سعد عبد الحميد القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 62. محمد ابو الغيط إبراهيم أحمد الأقصر إمام و خطيب جيد جدًا 63. محمد أحمد أحمد ابو غربيه الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 64. محمد السيد صادق سلامه الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 65. محمد عبد الرحمن عبد القادر أحمد الشرقية إمام و خطيب جيد جدًا 66. محمد عبد الظاهر إبراهيم السيد الحناوى الديوان العام إمام و خطيب جيد جدًا 67. محمد عبد المنعم زكى السيد البحيرة إمام و خطيب جيد جدًا 68. محمود عوض محمود حسين هيئة الأوقاف المنيا إداري جيد جدًا 69. نور عبد الحسيب عبد الصمد سالم نصار المنوفية إمام و خطيب جيد جدًا 70. هانى عبد اللطيف عبده عبد الله بورسعيد إمام و خطيب جيد جدًا 71. هانى عبد المنعم عطيه فوده الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 72. يسن عبد الفتاح عبد العاطى بسطاوى أسوان إمام و خطيب جيد جدًا 73. اسلام أحمد عبد الوهاب محمد هيئة الأوقاف إداري جيد جدًا 74. رمضان معوض حامد حسن الجيزة إمام و خطيب جيد جدًا 75. طه حسين عبد العزيز على الفيوم إمام و خطيب جيد جدًا 76. عبد الرحمن أحمد سعيد البيسى البحيرة إمام و خطيب جيد جدًا 77. عبد الله عبد السلام عبد الله إبراهيم الدقهلية إمام و خطيب جيد جدًا 78. على أحمد العسكرى محمد الشرقية إمام و خطيب جيد جدًا 79. على يوسف مرسى يوسف الحصرى كفر الشيخ إمام و خطيب جيد جدًا 80. فرج فؤاد فرج مندور الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 81. محمد حسن عطيه محمد الإسماعيلية إمام و خطيب جيد جدًا 82. مصطفى عبد المنعم سليم الضاوي الإسكندرية إمام و خطيب جيد جدًا 83. عاطف متولى محمد عبد الشافي البحر الأحمر إمام و خطيب جيد جدًا 84. أحمد صبحى عطيه الاشقر الإسكندرية إمام و خطيب جيد جدًا 85. اشرف شحاته عطوه بدوى الشرقية إمام و خطيب جيد جدًا 86. ربيع محمد إبراهيم محمد بنى سويف إمام و خطيب جيد جدًا 87. عبد الرحمن الهادى عبد الرحمن مصطفى الإسماعيلية إمام و خطيب جيد جدًا 88. محمد السيد عبد المولى إبراهيم الفيوم إمام و خطيب جيد جدًا 89. محمد على أحمد على عاشور الغربية إمام و خطيب جيد جدًا 90. محمد محروس مرسى بسطويسى مصباح الإسكندرية إمام و خطيب جيد جدًا 91. مدحت محمد زين العابدين خنيزى غباشى شمال سيناء إمام و خطيب جيد جدًا 92. مصطفى إبراهيم عبد الفتاح معروف جميل القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 93. أحمد عبد الغفار حافظ ابو سالمه القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 94. السيد العربي السيد محمد الانور الشرقية إمام و خطيب جيد جدًا 95. السيد عبد النظير هريدى سليمان القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 96. حسام على محمد عبد العال بنى سويف إمام و خطيب جيد جدًا 97. عبد المنعم مجدى عباس حسن بورسعيد إمام و خطيب جيد جدًا 98. محمد صلاح محمد الفرارجى القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 99. محمد متولى على إبراهيم الدقهلية إمام و خطيب جيد جدًا 100. مروه أحمد عبد القادر خليفه الديوان العام إداري جيد جدًا 101. أحمد محمد عثمان إبراهيم درويش بنى سويف إمام و خطيب جيد جدًا 102. ايهاب محمد يوسف مسعود الديوان العام إداري جيد جدًا 103. سمير رمضان ربيع عبد الحافظ الجيزة إمام و خطيب جيد جدًا 104. علام شعبان امين محمد علام القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 105. عمرو بهجت محمد موسى إمام القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 106. محمود جمال علوانى عبد الحليم بنى سويف إمام و خطيب جيد جدًا 107. محمود صلاح عبد الحميد ابو الحسن المنيا إمام و خطيب جيد جدًا 108. نجيب أحمد نجيب على بورسعيد إمام و خطيب جيد جدًا 109. بدر السيد عبد العاطى عبد الحميد صيام الإسكندرية إمام و خطيب جيد جدًا 110. عبد الرحمن الطوخى عبد الرحمن عقل عوف القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 111. محمد عبد الباسط محمد السعيد عطيه الحفنى السويس إمام و خطيب جيد جدًا 112. عماد أحمد عبد الخير الشاذلى جلده القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 113. محمد إبراهيم محمد طعيمه القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 114. محمد على عبد الغنى حسن القليوبية إمام و خطيب جيد جدًا 3ـ تمهيدي ماجستير: ـ1. شعبان رمضان زكى محمد الجيزة مفتش دعوة الشريعة جيد جدًا 3ـ تمهيدي ماجستير: ـ1. شعبان رمضان زكى محمد الجيزة مفتش دعوة الشريعة جيد جدًا 2. مصطفى حسنى على إبراهيم المنيا إمام وخطيب لغة عربية جيد جدًا

وفيما يلى نتيجة منحة الماجستير المجانية بالأوقاف: