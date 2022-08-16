شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة المهندسين: نسعى لعمل بروتوكولات تسهم فى علاج الحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري إيهاب خضر- وكيل النقابة، اجتماع، بحضور المهندس يسري الديب- الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس نير حمدي، والمهندس كريم الكسار- وكيلَي اللجنة، والمهندس محمد ماهر- مقرر اللجنة.

وأكد الأمين العام، على اهتمام هيئة مكتب النقابة العامة بلجنة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها إحدى أهم اللجان التي تهم المهندس وأسرته، ولفت "الديب" إلى أن هناك مساعي لعمل بروتوكولات تسهم في علاج الحالات الحرجة .

ودعا الأمين العام، أعضاء اللجنة إلى ضرورة مواصلة تقديم كل المقترحات التي تعود بالنفع على المهندس وأسرته .

فيما أشار المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، إلى أن المجلس الحالى لنقابة المهندسين يسعى بكل جد لتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن الرعاية الطبية على رأس هذه الخدمات، مؤكدًا على ضرورة تقديم هذه الخدمة للمهندسين وأسرهم على أكمل وجه.

شهد الاجتماع، التصديق على اعتماد محضر الإعانات المرضية عن الطلبات المقدمة من المهندسين لشهر 12 / 2021 بعدد 109 طلب، وكذلك التصديق على محضر لجنة التعاقد والتفاوض مع الجهات العلاجية، وقد تم تعديل خدمة التوصيل لخدمات الصيدليات لتصبح 13جنيهًا، وتم تخفيض نسبة المساهمة للأنسولين إلى 8%.

كما تم التصديق على محضر لجنة الإعلانات والدليل الطبي، وجارٍ مراجعة الدليل الطبي، كما شهد الاجتماع أيضًا التصديق على مهام لجنة الرعاية الصحية.

وقد أشار المهندس محمد ماهر- مقرر اللجنة إلى أن مهام اللجنة هي تنظيم الخدمات الصحية والطبية الخاصة بالمهندسين، والعمل على تطبيق نظام التأمين الصحى والعلاج التعاونى، والاتفاق مع كبار الأطباء الأخصائيين لعلاج المهندسين، ورفع مستوى الأعضاء من النواحى الهندسية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًّا وصحيًّا.

وكذلك متابعة التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة (الحاسب الآلي– الرعاية الصحية– الخدمات النقابية– الأمن– العلاقات العامة ) وذلك لتذليل كافة العقبات التى تواجه تطبيق منظومة الرعاية الصحية فى ظل التحول الرقمى، ووضع المعايير والمقاييس الخاصة بتقييم مؤشرات الأداء لمنظومة الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا البطاقات اللا تلامسية وتطبيقات المحمول والبوابة الإلكترونية عند مُقدمى الخدمات العلاجية ومركز الاتصال الموحد والدعم الفنى للمنظومة، فضلا عن تقييم المنظومة شهريًّا طبقًا للمعايير والمقاييس بعاليه، ودراسة الإعانات والمساعدات للمهندسين المتعثرين .

ولفت "ماهر" إلى أنه تمت الموافقة على بعض طلبات الاستثناء المقدمة من المهندسين في حدود اللائحة وقواعد المشروع، وتعديل لائحة الإعانات المرضية لخدمة المهندسين أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة دون الإخلال بالقواعد المعمول بها، وتم تعديل نموذج طلب صرف تلك الإعانة.