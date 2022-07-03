شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أكبر مجمع طبى للأطفال بجامعة القاهرة.. 70 ألف متر وبسعة 300 سرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة تنفيذ إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وفيما يلى ينشر الخليج 365 تفاصيل المجمع الطبى:

1 - يضم 10 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 90 مريضًا بين أسرة وحضانات بتخصصات مختلفة موزعة على أدوار المستشفى، وتغطي تخصصات الباطنة العامة والباطنة القلبية والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية.

2 - المجمع سيتم افتتاحه بعد 3 سنوات.

3 - يتم بناؤه على مساحة تبلغ 70 ألف متر مسطح.

4- السعة سريرية تزيد علي 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات.

5 - يتكون المجمع من 6 مبان وهي المستشفى الرئيس، وفندق إقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات، ويتضمن المجمع عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة.

6 - كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

7- يضم 5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالي 140 سريرا.

8 - يضم أيضًا المجمع 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال كافة.

9 -كما يضم قسم أشعة متكاملا، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للطوارئ، وقسمًا للغسيل الكلوي، وقسمًا للعلاج الطبيعي، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية.

10 - ويضم المجمع قاعتي محاضرات كبرى و 8 قاعات تدريس.