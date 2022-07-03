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مشروع تبطين الترع.. الانتهاء من تأهيل 5428 كيلو مترا بمختلف المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات .

 

وفى التقرير التالى نتعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع.

 

1- الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5428 كيلو مترا بمختلف المحافظات .

 

2-جارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4149 كيلو مترا.

 

3-توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كيلو مترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى اليوم الى 12127 كيلو مترا.

 

4- تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 86 كيلو مترا.

 

5-المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 .

 

6- أعمال التأهيل حققت عدالة توزيع المياه، وحسم شكاوى المياه بالنهايات، وتحسين نوعية المياه، وتوسعة الطرق بجانبى الترع، وتحسين الوضع البيئى، وتوفير فرص العمل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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