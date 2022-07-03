شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تبطين الترع.. الانتهاء من تأهيل 5428 كيلو مترا بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات .

وفى التقرير التالى نتعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع.

1- الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5428 كيلو مترا بمختلف المحافظات .

2-جارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4149 كيلو مترا.

3-توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كيلو مترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى اليوم الى 12127 كيلو مترا.

4- تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 86 كيلو مترا.

5-المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 .

6- أعمال التأهيل حققت عدالة توزيع المياه، وحسم شكاوى المياه بالنهايات، وتحسين نوعية المياه، وتوسعة الطرق بجانبى الترع، وتحسين الوضع البيئى، وتوفير فرص العمل.