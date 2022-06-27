شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبدأ المرحلة الثانية لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، أنه تم البدء فى اعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى تقريبا، موضحا ان المرحلة الأولى كانت من تقاطع الدائرى مع الطريق الزراعى باتجاه المنيب مرور بالمرج والسلام، والمرحلة الثانية من تقاطع الدائرى مع الطريق الزراعى، فى الاتجاه اللخر المؤدى الى الاهرامات.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من اعمال المرحلة الثانية خلال عام، مشيرا إلى أنه جارى انشاء محطات الاتوبيس الترددى الجديد بالتزامن مع اعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائرى.

ووصف "مصطفى"، ما يحدث من اعمال تطوير للطريق الدائرىبمثابة ملحمة وطنية تمكنت وزارة النقل من النجاح فيها رغم كل موجات الاحباط التى تعرضنا لها، ولكن اثبتنا للجميع اننا على قدر المسئولية ولدينا من الكفاءات ما يمكننا من التنفيذ على أكمل وجه.

جدير بالذكر أنه يتم توسعة الطريق الدائرى بالكامل ضمن مخطط تطوير الطرق لاستيعاب الكثافات المرورية، حيث يتم صرف التعويضات المالية للمتضررين من اعمال التوسعة.