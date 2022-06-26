شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..481 عضوا بـ 25 نقابة عامة عمالية ينتخبون رئيس اتحاد العمال والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر هنا أن عدد النقابات العمالية العامة التي شاركت في الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية 29 نقابة عمالية عامة منها نقابيتين مستقلتان عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هما :العاملين بالنقل والمواصلات، والإسعاف.. كما أن الكشف النهائي للنقابات العامة العضوة في مجلس إدارات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تتشكل منها الجمعية العمومية للاتحاد العام، قد خلت منه نقابتين هما الغزل والنسيج، والإنتاج الحربي نظرا لوجود طعون في نتائجهما، ولم يصدر قرار بشأن مصيرهما حتى الآن ،وبذلك يكون عدد النقابات العمالية العامة العضوة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي لها حق التصويت 25 نقابة عامة.
وأشار الاتحاد، فى بيان، إلى أن 18 رئيس نقابة عامة قد فازوا بالتزكية ،بينما فاز 7 بالإنتخاب عن طريق الإقتراع السري ،كما توضح المؤشرات أن 70% من النقابات العمالية العامة ولجانها النقابية شهدت إنتخابات وتغيرات في مجالس إدارتها.
وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أنه تم أمس السبت إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية.
وقالت اللجنة إن اليوم الأحد، إجراء الانتخابات، والتظلم من النتيجة غدا الاثنين، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.