شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: غدا نحتفل برصد الطيور الحوامة من قلب نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم غدا تنظيم احتفال لرصد الطيور الحوامة والتنوع البيولوجى بنهر النيل، بهدف التأكد أن الاستدامة هى ممارسة حقيقة فى حياتنا وليست شعارات.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة أنه على مدار الـ 15سنة الماضية استطاعت الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى قى قطاع السياحة خلال العاميين الماضيين تحقيق العديد من الإنجازات ومن أهمها دمج البعد البيئى فى القطاع السياحى والعمل على استغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح لتحقيق النمو فى السياحة البيئية للمحافظة على الموارد الطبيعية ليتم تحقيق التصالح بين القطاعين بالعمل سويا للوصول للاستدامة وهو التحدى العالمى الذى يحقق التناغم بين القطاع السياحى والقطاع البيئى.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة أطلقت اليوم احتفالية لإطلاق مشروع "نحو التنمية الخضراء فى قطاع السياحة" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأليساندرو فراكاسيتي الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر وعدد من ممثلى السفراء وأصحاب المصلحة في صناعة السياحة ووسائل الإعلام الدولية.