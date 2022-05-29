شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: افتتاح دير المحرق بأسيوط ضمن مسار العائلة المقدسة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن هناك 25 نقطة لرحلة العائلة المقدسة بمصر، تم افتتاح عدد منها فى الماضى واليوم تم إفتتاح نقطة "وادى النطرون"، وتابع:" وخلال أيام سيتم افتتاح دير المحرق بمحافظة أسيوط وهو أحد نقاط مسار العائلة المقدسة".

وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه قريباً سيتم افتتاح شجرة مريم وجبل الطير بمركز سما لوط بالمنيا وهى من نقاط العائلة المقدسة، لافتاً إلى أن التطوير يتم من خلال وزارتى السياحة والآثار والتنمية المحلية.

وفى سياق آخر قال الدكتور بسام الشماع، الباحث فى علم المصريات، على اتُهم الرئيس السابق لمتحف اللوفر فى باريس بالتآمر لإخفاء قطع أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، قائلاً:" يجب أن تكشر مصر عن أنيابها من أجل إعادة الآثار المهربة"، لافتاً ‘إلى أنه من البجاحة أن يغض الطرف " جان لوك مارتينيز"، عن بيع لوحة حجرية لـ"توت عنخ أمون"، ويتلقى متحف اللوفر كل هذه الأموال وهى لوحة خرجت بطرية غير مشروعة من مصر".