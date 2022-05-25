شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتلقى اليوم الطعون على أسماء المرشحين بانتخابات المنظمات النقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم، الأربعاء، تلقى الطعون على أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثانية للدورة 2022/2026 - استكمالاً للمرحلة الأولى على مستوى 27 محافظة، وذلك على 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

ومن المقرر أن تبت وزارة القوى العاملة، فى الطعون الخميس 26 مايو الجارى، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومى 27 و28 مايو، علي أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 من نفس الشهر، ويوم 30 مايو الجاري لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل.

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من يتقدم بتظلم علي الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع الوزير على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة، إعلان أسماء المرشحين تمهيدا لتقديم التظلمات من التصنيفات النقابية والتى تشملها المرحلة الثانية.