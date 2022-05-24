شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النصائح والتوصيات الزراعية لتجنب ظاهرة التنفيل فى أشجار الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حالة الطقس خلال هذه الفترة وما شهده من تقلبات فى درجات الحرارة، ستزيد من ظاهرة التنفيل فى الخضر أو تساقط الثمار الصغيرة فى الفاكهة.

ويضع فهيم عددا من التوصيات الزراعية:

1 - البطاطس الصيفية والبصل.. يتم الرش بمركبات التحجيم زي سترات البوتاسيوم وومادة مبيوكوات كلوريد 25% بالمعدلات المذكروة فى منشور التحجيم.

2- الفاصوليا الصيفي يتم الرش بصلابة الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان .

3- الموالح يتم الرش الوقائي العاجل ضد الانثراكنوز الرش باكروبات مانكوزيب مع ازوكسي استروبين وكذلك والحشرات القشرية بالزيت المعدني مع مبيد مناسب.

4- الزيتون "الاصناف الاجنبية بالتحديد" يتم الاقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال لفترة دي وعمل توازن في التسميدمع حمل الشجرة الموجود " وكذلك المانجو والموالح" والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون لأنها سوف تزيد .

5- المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة "الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – الأرز " تكثيف اضافة الفسفور "حامضفسفورية او غيره" هام جدا لهذه المحاصيل بسبب انخفاض الحرارة ليلاً خاصة فى الوجه البحرى.

6- الزراعات تحت الصوب الزراعية "الخيار والفلفل والباذنجان والكنتالوب بالتحديد " وهنا متوقع زيادة كبيرة فى معدلات"التنفيل" تساقط الزهر او العقد الحديث.

المشكلة الأخرى، أن الأيام الحارة الماضية أثارت بعض النباتات للتزهير المكثف وفوق طاقة النبات وعندما تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض ليلا، تصاب النباتات بمشكلة فى الإخصاب أو العقد فيحدث التنفيل .

كما وضع فهيم عددا من النصائح للمزارعين:

أولا: فى مرحلة النمو الخضري قبل التزهير يجب أن يكون الري فى الصباح مع إضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر + 2 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب "بودرة "+ لتر حمض فوسفوريك ثم تكرر 3 مرات اسبوعيا بنفس المعدلات المذكورة سابقاً.

ثانيا: لو في مرحلة الإزهار والعقد، يتم الري صباحاً ويضاف 2 كجم نترات نشادر + 4 كجم بوتاسيوم ذواب +نصف لتر حمض فوسفوريك"ثم تضاف 3 مرات اسبوعياً".