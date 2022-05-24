شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة قبل قليل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم بمكافحة الغش وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما وجهت الوزارة بمنع دخول التليفونات المحمولة باللجان ومعاقبة أى طالب يخل بأعمال الاختبارات.

ويؤدي 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 781 لجنة كما يؤدي 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.

ووجه محمد عطية مدير المديرية بالالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط النفس واحتواء المواقف وعدم منع أى طالب من أداء الامتحانات، كما شدد على منع ومكافحة الغش وتطبيق القانون، فيما ناشد أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية مما يؤثر علي أبنائنا ويشيع التوتر والارتباك، كما حث أبناءه الطلبة على الالتزام حرصا علي مستقبلهم، والتزام التعليمات واللجنة الامتحانية والقائمين عليها والتركيز على الإجابات وقراءة الأسئلة جيدا.