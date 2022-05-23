جدري القرود.. الصحة تصدر توضيحًا جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد، أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر.

وذكرت أن الفيروس لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة.

وأوضحت الوزارة أن جدري القرود ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق، ومن غير المرجح تحول جدري القرود إلى جائحة عالمية مثل كورونا.

وأثار تزايد انتشار مرض جدري القرود في عدد من الدول، قلقًا واسعًا بعدما وصل إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي يركز العلماء جهودهم لكشف كل المعلومات المتعلقة بالفيروس، لتسهيل عملية مواجهته.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس جدري القرود يُنقل إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

وأوضحت المنظمة في أحدث تقاريرها بشأن المرض، أنه مرض نادر يحدث أساساً في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة، لكن لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحته رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضاً من جدري القردة.

وجدري القردة مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان، وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدّة.