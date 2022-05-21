شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يصل أرض الوطن بعد زيارته لبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من العاصمة البريطانية لندن، بعد زيارته الناجحة للمملكة المتحدة، حيث ألقى كلمته التاريخية أمام مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، والتي حازت تفاعلًا كبيرًا من قِبل أعضاء البرلمان والسياسيين البريطانيين، كما ألقى محاضرة مهمة في جامعة أكسفورد العريقة، والتقى بعدد من رجال الدولة بالمملكة المتحدة.

وتوجَّه المفتي بالشكر إلى السفير شريف كامل، سفير مصر في بريطانيا وطاقم السفارة و سمير تكلا على ما بذلوه من مجهود لإنجاح الزيارة وتيسيرها.

من جانبه صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أننا سوف نستمر في التواصل الفعال مع العالم لتوضيح صورة الإسلام ومكافحة الأفكار المتطرفة.

وأشار د. نجم إلى أنه سيكون هناك العديد من المبادرات والمشروعات المهمة التي سوف تعمل الدار عليها خلال الفترة المقبلة لمزيد من التواصل الفعال مع العالم لنشر صحيح الدين استمرارًا لنجاح هذه الزيارة.