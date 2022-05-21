شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة لوظيفة معاون نيابة..الكليات والشروط المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها الجمعة، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة لوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021، موعد التقديم أمام راغبى الالتحاق بهذه الوظيفة من خريجى كليات الحقوق، كلية الشريعة والقانون، كلية الشرطة، والتسجيل على الموقع الالكترونى للنيابة في الفترة من 28 مايو الجارى وحتى 6 يونيو القادم، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات التي حددتها ووضعتها ضمن الإعلان.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.