شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس: مستشفى طوارئ جديد يضم 252 سريرا وقسما للسموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، أنه مخطط الانتهاء من مستشفى الطوارئ الجديد فى غضون 12 شهرا، حيث ينتهى تنفيذه فى سبتمبر 2022 .

وأضاف عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المستشفى الجديد سيتضمن دورا أرضيا وعدد 7 أدوار، وتبلغ إجمالى عدد الأسرّة 252 سريرا بينها 154 إقامة و63 سرير رعاية مركزة .

وتابع: "ستتضمن المستشفى عدة أقسام فى مقدمتها قسم الاستقبال والطوارئ ويضم 16 سريرا بينها 2 غرفة عزل و2 غرفة جراحة و7 أسرّة إنعاش و7 غرف علاجية، بالإضافة إلى قسم السموم والذى سيضم 22 سرير سموم وغرفة علاج للتداخلات البسيطة .

ومن بين الأقسام المخطط أن يتضمنها المستشفى الجديد قسم طوارئ السموم وسيضم 4 أسرّة ملاحظة، وقسم الأشعة وسيتضمن الأشعة الخاصة بعلاج الأوعية الدموية والأورام، وعدد 2 أشعة مقطعية، و3 سونار .

كما مخطط أن يتضمن مستشفى الطوارئ الجديد قسم معامل يتضمن معمل سموم ومعمل كروماتوجرافى وبنك دم، فضلا عن قسم إقامة المرضى والذى سيتضمن 132 سريرا .

مستشفى الطوارئ الجديد بجامعة عين شمس مخطط له أن يتضمن أيضا 8 غرف عمليات و20 سريرا تحضير وإفاقة، وسيتم تجهيز المستشفى بالكامل على أعلى مستوى لخدمة المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية لهم .

يذكر أن تطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.