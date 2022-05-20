شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة: مباحثات مع جامعات أمريكية كبرى لعقد درجات علمية مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه تم اعتماد 12 برنامجا بالكلية، مشيرا إلى أنه تم التقدم لهيئة الضمان لاستكمال اعتماد جميع البرامج على نهاية العام الدراسى من هيئة الاعتماد والجودة، وفى نفس الوقت نعمل على ترتيب الكلية فى التصنيفات الدولية وعلى سبيل المثال تصنيف QS.

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن الكلية كان الترتيب بالتصنيف 236 والآن الكلية بالمركز 134 وهدفنا الدخول لقائمة الـ100 على مستوى العالم وليس على مستوى التخصصات لأن الكلية لديها تخصصات ضمن قائمة الـ100 جامعة مصنفة عالميا، وبالنسبة لشهادة الأيزو تأتى ضمن خطة الكلية فى الحكومة ونعمل للحصول على المزيد من شهادات الإيزو.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت تعمل على التوسع فى البرامج العلمية المشتركة مع الجامعات ذات التصنيفات العالمية، وبصدد إعداد ماجستير مشترك عن التغيرات المناخية والبيئة ولدينا أمل لطرحه فى بداية العام الجديد، بالإضافة إلى إجراء مباحثات حول درجات مشتركة مع جامعات أمريكية مرموقة بحيث تمنح شهادة مزدوجة للطلاب بحيث يدرس الطالب عامين أو 3، ويستكمل الدراسة فى الجامعات بالخارج وتكون متاحة أمام الطلاب من مختلف دول العالم.