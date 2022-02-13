شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية يهنئ المستشار بولس فهمى بتوليه منصب رئيس المحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم بيت العائلة المصرية التهنئة للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا على توليه منصبه الجديد، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنين له التوفيق والسداد في آداء مهمته الجليلة.

وجاء في نص بيان بيت العائلة المصرية، رئيسا بيت العائلة المصرية والأمين العام والأمين العام المساعد ومجلس أمناء بيت العائلةولجانه التنفيذية والمنسق العام لبيتالعائلة يتقدمون بأرق التهاني وأصدق التبريكات للمستشار بولس فهمي للثقة الغالية التي أولاهإياها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا متمنيين لسيادته دوام التوفيق والسداد في هذاالمنصب الكبير ودوام العمل علي حماية الدستور وصيانة مبادئه وتحقيق سيادة القانون تحت مظلة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصرالعربية، داعين المولى عز وجل أن يجعل كل ما تقومون به من أعمال في خدمة وطننا العزيز. وأن يبارك جمهوريتنا الجديدة وقيادتهاالحكيمة.

وتابع قائلا، ويؤكد بيت العائلة المصرية فى هذا الصدد على أن تعيين المستشار بولس فهمى فى هذا المنصب الكبير مع ما كل ما يمثلهمن أهمية دستورية وتبعات سياسية على أن مصر هى دولة المواطنة الحقيقية ولا تفرق بين أبنائها، فالجميع يتمتع بكافة الحقوق وعليه نفس الواجبات، وأننا جميعًا تحت مظلة القانون سواء، كما يرسخ لهذا المناخ الديمقراطى فى مصر والذى لا يميز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة والاجتهاد والعمل النافع الذى يخدم البلاد والعباد، وندعوا الله أن يحفظ مصر وأهلها بلدًا آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد العالمين.