نائب رئيس هيئة الكتاب: اهتمام جماهيري بفعالية الاحتفاء بمسيرة يحيى حقي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن سعادته بالاهتمام الجماهيري الذي شهدته القاعة الرئيسية لمعرض الكتاب، والتي استضافت أولى فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض والمتمثلة في "الندوة التفاعلية" احتفاءً بالأديب يحيي حقي "شخصية المعرض".

وأضاف الدكتور أحمد بهي الدين، أن هذا الاهتمام يأتي مجسدًا لقيمة الأديب الكبير ودوره البارز في الحياة الثقافية بوجه عام، متوقعًا أن تحظى بقية الفعاليات برواج جماهيري كبير.

يذكر أن الندوة أقيمت تحت عنوان "يحيى حقي ناقدًا ومؤرخًا للأدب" شارك فيها دَ. خيري دومة، د. سامي سليمان، وتناولت العديد من المحاور المتعلقة بمسيرة الأديب الحياتية والثقافية وقيمته الثقافية في مصر والوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلاً من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ"موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و"رؤية".

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظارات 3D.

كما تشهد هذه الدورة استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي.

وتشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر.