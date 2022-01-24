"نقل النواب" توافق على منحة هيئة سكك حديد مصر بشأن برنامج تجديد القاطرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد، في طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري، وإنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التي تخدم أرصفة الميناء، وإعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.

وأوصت اللجنة بإرسال الدراسات الثلاث التي أعدتها هيئة ميناء دمياط، للجنة النقل والمواصلات، ووزارة التخطيط، لدراستها قبل دعوة اللجنة للجهات المختصة المذكورة.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.