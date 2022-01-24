شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع معدل إنجاز إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعاً مع عدد من قيادات ومسئولى الوزارة أعضاء لجنة متابعة مبادرة حياة كريمة؛ لمتابعة معدلات الإنجاز فى تنفيذ مراكز الشباب والأنشطة والفعاليات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وتتضمن المبادرة فى مرحلتها الأولى تطوير وإنشاء 987 مركز شباب على مستوى 20 محافظة بواقع إنشاء 251 مركز شباب جديد، وتطوير 736 مركز شباب، بجانب تطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتى وصلت إلى 652 ملعباً.



وطالب وزير الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على انتهاء الأعمال المخطط لها وفق الجدول الزمنى المحدد لكل منشأة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أكبر المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتطوير الريف المصرى، وهى تدلل على الاهتمام الواضح من قبل السيد الرئيس بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، و العيش فى حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد البناء والتنمية فى شتى القطاعات.