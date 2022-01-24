شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية مهنئة الرئيس السيسي بعيد الشرطة: نصلى لتكون مناسبة خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس السيسى بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير.

وجاء فى بيان الكنيسة الكاثوليكية الآتى:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الحادية عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأختتم البيان " ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".



