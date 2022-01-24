شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء مجلس الإدارة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية الذي يوافق 25 يناير من كل عام، متمنية له دوام التوفيق والسداد.

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهوده المتواصلة لخدمة أمن واستقرار الوطن، ودوره الفاعل والمستمر في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لرجال الشرطة المصرية، وأسر الشهداء منهم، وتقديم كافة أوجه الرعاية للأبطال من رجال الشرطة الذين تعرضوا للإصابة والإعاقة جراء دفاعهم عن مصر.

وثمنت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعم الرئيس السيسي المتواصل للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وإيمانه القوي بقدراتهم ودورهم في الحياة العامة، والسعي دوما نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

كما تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الشرطة المصرية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها وتقديرها للدور العظيم الذي يقوم به رجال ونساء الشرطة المصرية فى حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه ، وتقديم ارواحهم و دماءهم فداء للوطن .

كما وجهت رئيسة المجلس خالص التحية والتقدير الى أمهات وزوجات وبنات شهداء الشرطة البواسل، واللاتى فقدن أعز ما يملكن حتى يظل وطننا العظيم قوياً صامداً .