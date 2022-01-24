شكرا لقرائتكم خبر عن "حافلة الوطن" أحدث إصدارات مجلة نور للأطفال بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أحدث إصداراتها، بعنوان "حافلة الوطن السَّعيدة"، من تأليف الكاتب إيهاب القسطاوي، والذى يستعرض فيه أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون شاهدة على عظمة المصريين، وتظل محفورة في أذهان النشء.

معلنة طرحه ضمن إصداراتها المتعددة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، وتُعرض الفكرة بالكتاب من خلال ركاب الحافلة الذين يتعرفون على مختلف المشروعات التى تم تشييدها، فى وقت قياسى بسواعد أبناء الوطن، بدءا من زيارة العاصمة الإدارية ومروراً بمصنع المُستنسَخَات الأثريَّة بمدينة العبور، وبمشروع حقل "ظهر" للغاز الطبيعي العملاق، وأيضاً بشائر الخير، وقناة السويس الجديدة، ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، والطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّة في منطقة "بنبان" بمحافظة أسوان، ومدينة دمياط للأثاث، وكذا مشروع الرمال السوداء بالبرلس، والتعرف على إنجازات مدينة الدواء بالخانكة والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وقاعدة 3 يوليو البحرية.

واختتمت حافلة نور الجولة بزيارة المتحف القومى للحضارة والتعرف على مقتنياته.. وعقب انتهاء الجولة قال الأطفال: ما أجملها مصر، مرددين هتافات "تحيا مصر تحيا مصر".

وكانت افتتاحية القصة لكاتبها إيهاب القسطاوي، الذى دعا الأطفال إلى الصعود إلى حافلة الوطن السعيدة؛ ليصطحبهم في جولة مُمتعة، وشيِّقة للتعرف على أهم المشروعات القوميَّة الكبرى؛ قائلاً لهم "حتى تَرَوُا حجم الإنجاز الذي فاق الإعجاز؛ وتفخروا بوطنكم الذي صنع هذه الأمجاد"، مشيراً إلى أن القصة تتجدد مع كل إشراقة شمس كلِّ صباح؛ يتجدَّد حبُّنا لوطننا الغالي مصر، ويتجدَّر انتماؤنا إلى أرضه الطاهرة؛ مهبط الرسالات، وموطن الأنبياء، وبوابة التاريخ، ودائمًا ما يتوكب كلُّ يوم جديد بإنجاز جديد يبهرُ العالم أجمع.

وفى مقدمتها استدعت الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور كلمات من نور قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى "إنَّها الجمهوريَّة الجديدة؛ جمهوريَّة الحلم، والأمل، والعلم، والعمل؛ جمهوريَّة قادرة، وليست غاشمة، جمهوريَّة مُسالمة، وليست مُستسلمة".

وقالت الدكتورة نهى عباس فى افتتاحية الكتاب، "رأينا من واجبنا أن نقدِّم لأبنائنا، وبناتنا الإنجازات العظيمة التي تتمُّ على أرض الوطن؛ حتى يتعرَّفوا على أهم المشروعات القوميَّة التي تمَّت بالفعل، وليشعروا بالفخر، والعزَّة والامتنان لوطنهم الغالي مصر.

قدَّم الكاتب فكرته بشكل جذَّاب، ومبسَّط، من خلال رحلات حافلة الوطن السعيدة، فهيَّا بنا جميعًا نركب الحافلة، ونذهب معها في رحلاتها السعيدة لنسعد، ونفخر بما قدَّمه، ويقدِّمُّه الوطن لنا من إنجازات عظيمة، ولنهتف معًا دائمًا: "تحيا مصر".