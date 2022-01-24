شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار منظمة الصحة العالمية: السيطرة على كورونا يبدأ منتصف هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، إن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة توحى بأن السيطرة عليه يبدأ من منتصف هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل، أن كورونا تجربة لم تمر على العالم، وكنا نحصل على المعلومات ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة ويمكن التطعيمات تكون في البداية للبالغين ولا نتيحها إلى الأطفال والحوامل إلا بعد فترة من التأكد من الأمان العلمى مثل كل الأدوية والتطعيمات.

وتابع: التطعيمات بيحصلها دراسات للتأكد من الأمان والكفاءة ونحن في مصر نزلنا بسن التطعيم إلى 12 سنة وهذا مهم جدا بالنسبة لنا وليس معنى إننا بنطمن الناس إننا ما ناخدش تطعيمات، وأميكرون بييجى لغير المطعمين 10 أضعاف المطعم ولذلك نقول إنه مع كل هذا التفاؤل إن التطعيمات أساسية.

وأكمل: أسباب السيطرة على كورونا لها أسباب كثيرة أهمها التطعيمات بالإضافة على المتحورات والتى لا يد لنا فيها هذا من خلق الله في الفيروس وتطوره، والمهم بالنسبة النا أن لا نهمل التطعيمات والإجراءات الاحترازية.