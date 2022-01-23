شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة رسالة هامة للموظفين في العمل حول لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن التواجد كل يوم فى العمل يعرضك للاختلاط بالكثيرين الذى يحتمل اصابتهم بفيروس كورونا وانتقال العدوى من خلالهم للاشخاص غير المصابين .

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى منشور اليوم: يجب الحرص على تلقى لقاح كورونا من خلال تلقى الجرعات الاساسية والتنشيطية المعززة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح آمن ويوفر الحماية اللازمة من العدوى ويقلل من المضاعفات حال الاصابة بالفيروس .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.