معرض الكتاب.. أين ستقام العروض الفنية وحفلات التوقيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تشهد عودة النشاط الثقافي بعد قرار اللجنة العليا للمعرض بعدم إقامته خلال الدورة الماضية.

عودة النشاط الثقافي ليست مطلقة أو بدون ضوابط كالتي كانت تتم قبل عصر كورونا وانما تخضع إلى ضوابط كثيرة أهمها اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي قررها مجلس الوزراء وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تقام حفلات شعر العامية وغيرها من الحفلات الجماهيرية وحفلات التوقيع في الهواء الطلق خارج صالات العرض.

كما ستقام الأنشطة الفنية التي تشهد تكدسا جماهيريا مثل عروض السينما والمسرح والفنون الشعبية والسيرك وغيرها خارج القاعات أيضاً، وسوف يتم إعلان مواعيد هذه الحفلات في اليوم الأول للمعرض.

قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون، السماح للجمهور بالدخول إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا نظراً لوجود مركز لتلقي اللقاح بالمعرض علي أن يطبق هذا الشرط على التواجد في المناطق المغلقة والمخصصة للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية المتعارف عليها حرصا على السلامة العامة.

كما قررت اللجنة فتح خمس منافذ بيع إضافية بجانب المنصة الإلكترونية لاستيعاب أكبر عدد من الزوار وتبسيط الإجراءات عليهم وتقرر أيضا دخول الأطفال تحت سن 12 سنة مجاناً، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

ويستقبل المعرض الجمهور يوميا اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس27 يناير ويستمرحتي يوم 7 فبراير

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.