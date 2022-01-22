قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المجيد والذكرى الحادية عشر لثورة الشعب المصري العظيم في يناير ٢٠١١.

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"

وأضافت الهيئة "حفظ الله مصر من شر الفتن ما ظهر منها وبطن وحفظ رجال شرطتنا وقواتنا المسلحة من كل سوء ورحم شهداءنا منهم الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن من الداخل والخارج وضربوا أبلغ المثل في الفداء والزود عن الوطن ضد أعدائه عبر العصور".

واختتم بيانها "وكل عام ومصرنا وقيادتنا الوفية المخلصة وشعبنا العظيم بكل خير وسلام وازدهار".

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي للهيئة.